Блогер Уланова может быть причастна к незаконной финансовой деятельности

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Так, по словам директора Екатеринбургского центра защиты потребителей Янины Голубевой, Уланова торговала лотами по цене от 10 до 30 тысяч рублей. Люди переводили ей деньги и якобы должны были получать прибыль от торговли магазина.
Янина отметила, что один из пострадавших за такой лот отдал 15 тысяч рублей, но прибыли не получил. Он пытался связаться с блогером, но она его в соцсетях заблокировала. Голубева считает, что это похоже на финансовую пирамиду. Об этом она рассказала в эфире ОТВ.
Также директор отметила, что уральцы часто жалуются на блогеров и коучей, которые обещают зарабатывать в интернете, но на самом деле продают пустышки. По ее мнению, таких блогеров нужно проверить на уплату налогов.
Напомним, ранее блогера из Екатеринбурга Екатерину Уланову обвинили в мошенничестве. Несмотря на это, она продолжает свою деятельность.