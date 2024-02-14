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Published Сегодня, 03:59

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Блогера из Екатеринбурга уличили в незаконной финансовой деятельности

Блогер Уланова может быть причастна к незаконной финансовой деятельности

14 февраля 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney

Блогера из Екатеринбурга уличили в незаконной финансовой деятельности

Известная блогер из Екатеринбурга Екатерина Уланова может быть причастна к незаконной финансовой деятельности. Правозащитники считают, что девушка предлагала покупать некие «лоты» и получать с них прибыль от интернет-магазина.

Так, по словам директора Екатеринбургского центра защиты потребителей Янины Голубевой, Уланова торговала лотами по цене от 10 до 30 тысяч рублей. Люди переводили ей деньги и якобы должны были получать прибыль от торговли магазина.

Янина отметила, что один из пострадавших за такой лот отдал 15 тысяч рублей, но прибыли не получил. Он пытался связаться с блогером, но она его в соцсетях заблокировала. Голубева считает, что это похоже на финансовую пирамиду. Об этом она рассказала в эфире ОТВ.

Также директор отметила, что уральцы часто жалуются на блогеров и коучей, которые обещают зарабатывать в интернете, но на самом деле продают пустышки. По ее мнению, таких блогеров нужно проверить на уплату налогов.

Напомним, ранее блогера из Екатеринбурга Екатерину Уланову обвинили в мошенничестве. Несмотря на это, она продолжает свою деятельность.

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#Деньги#Финансы#Криминал#Блогер#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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