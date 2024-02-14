Блогер Уланова может быть причастна к незаконной финансовой деятельности

Янина отметила, что один из пострадавших за такой лот отдал 15 тысяч рублей, но прибыли не получил. Он пытался связаться с блогером, но она его в соцсетях заблокировала. Голубева считает, что это похоже на финансовую пирамиду. Об этом она рассказала в эфире ОТВ.