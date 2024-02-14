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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Арктический антициклон накроет Свердловскую область

Четыре морозные ночи ожидаются в Свердловской области

14 февраля 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney

Арктический антициклон накроет Свердловскую область

В Свердловскую область ожидается приход холодного антициклона. 14–16 февраля он преодолеет путь через Коми, Пермский край с курсом на Башкортостан. Так считают метеорологи.

Холодная погода затронет территории Урала, Западной Сибири, а также Казахстана.

Синоптики прогнозируют, что скоро будет 3-4 холодные ночи. Они продлятся в период с 14 по 17 февраля. На севере региона ожидается до -35 градусов.

А днем 14 и 15 февраля будет примерно -20…-25 градусов. 16 и 17 февраля днем прогнозируется -11…-16 градусов, отметила главный свердловский синоптик Галина Шепоренко. Начиная со следующей недели морозы утихнут, местами ожидается снег.

В то же время в период до 19 февраля на территории региона действует предупреждение о смоге.

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#Свердловская область#Снег#Башкирия#Синоптики#Окружающая среда#Мороз#Казахстан#Пермский край#Непогода#Екатеринбург#Коми#Урал#Дарья Сорокина#Западная Сибирь
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