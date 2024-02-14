Четыре морозные ночи ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Холодная погода затронет территории Урала, Западной Сибири, а также Казахстана.
Синоптики прогнозируют, что скоро будет 3-4 холодные ночи. Они продлятся в период с 14 по 17 февраля. На севере региона ожидается до -35 градусов.
А днем 14 и 15 февраля будет примерно -20…-25 градусов. 16 и 17 февраля днем прогнозируется -11…-16 градусов, отметила главный свердловский синоптик Галина Шепоренко. Начиная со следующей недели морозы утихнут, местами ожидается снег.
В то же время в период до 19 февраля на территории региона действует предупреждение о смоге.