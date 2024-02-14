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Девушка выпала с лоджии в Екатеринбурге

Девушка упала с 20 этажа в Екатеринбурге и выжила

14 февраля 2024, 10:49
Фото: 1MI

Девушка выпала с лоджии в Екатеринбурге

Девушка, живущая в Екатеринбурге, рухнула на землю с 20 этажа. Происшествие случилось на улице Токарей.

По словам очевидцев, екатеринбурженка перед тем, как упасть, стояла на переходной лоджии. В результате падения она осталась жива, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что вскоре после падения пострадавшую девушку увезли в реанимацию. Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Полевском 43-летний местный житель бегал по подъезду с ножом и кричал. Потом мужчина разгромил свою квартиру и, выйдя на балкон, упал вниз.

На место происшествия приехали полицейские и медики. С полученными травмами горожанина увезли в медучреждение. Соседи мужчины предположили, что он находился под воздействием запрещенных веществ.

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