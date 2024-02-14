Девушка упала с 20 этажа в Екатеринбурге и выжила

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По словам очевидцев, екатеринбурженка перед тем, как упасть, стояла на переходной лоджии. В результате падения она осталась жива, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что вскоре после падения пострадавшую девушку увезли в реанимацию. Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Полевском 43-летний местный житель бегал по подъезду с ножом и кричал. Потом мужчина разгромил свою квартиру и, выйдя на балкон, упал вниз.
На место происшествия приехали полицейские и медики. С полученными травмами горожанина увезли в медучреждение. Соседи мужчины предположили, что он находился под воздействием запрещенных веществ.