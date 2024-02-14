Диетолог Андрей Бобровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:57
Например, йогурт содержит активные бактерии, которые положительно влияют на состояние кишечной микрофлоры. К тому же, он обогащен кальцием, витаминами и белком, также как и другие кисломолочные продукты. Кефир также является отличным источником всех этих компонентов, а также антиоксидантов, пишет pravda.ru.
Необходимо помнить о твороге разных сортов, который также богат кальцием и белком. Кальций особенно важен для пожилых людей, страдающих потерей костной плотности, и для детей, находящихся в период активного роста костей, пояснил Бобровский.
Чтобы предотвратить дефицит кальция, рекомендуется потреблять кисломолочные продукты хотя бы три-четыре раза в неделю как для пожилых людей, так и для детей.
«Сколько нужно употреблять? Это зависит от возраста, роста, веса и образа жизни. В среднем, рекомендуется потреблять два-три порции йогурта, что составляет примерно 150-200 граммов в день. Количество употребления кефира может варьироваться от 100 до 500 граммов в день», — подчеркнул диетолог.
Однако стоит отметить, что ферментированные молочные продукты с добавлением сахара, консервантов и красителей менее полезны. По мнению Бобровского, вред, вызываемый сахаром, перевешивает значительную пользу йогуртов и кефира.