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Published Сегодня, 05:54

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Updated Сегодня, 05:57

Диетолог Андрей Бобровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов

14 февраля 2024, 05:54
Ферментированные молочные продукты являются важным источником кальция, белка, витаминов и пробиотиков, подчеркнул доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета и диетолог Андрей Бобровский.

Например, йогурт содержит активные бактерии, которые положительно влияют на состояние кишечной микрофлоры. К тому же, он обогащен кальцием, витаминами и белком, также как и другие кисломолочные продукты. Кефир также является отличным источником всех этих компонентов, а также антиоксидантов, пишет pravda.ru.

Необходимо помнить о твороге разных сортов, который также богат кальцием и белком. Кальций особенно важен для пожилых людей, страдающих потерей костной плотности, и для детей, находящихся в период активного роста костей, пояснил Бобровский.

Чтобы предотвратить дефицит кальция, рекомендуется потреблять кисломолочные продукты хотя бы три-четыре раза в неделю как для пожилых людей, так и для детей.

«Сколько нужно употреблять? Это зависит от возраста, роста, веса и образа жизни. В среднем, рекомендуется потреблять два-три порции йогурта, что составляет примерно 150-200 граммов в день. Количество употребления кефира может варьироваться от 100 до 500 граммов в день», — подчеркнул диетолог.

Однако стоит отметить, что ферментированные молочные продукты с добавлением сахара, консервантов и красителей менее полезны. По мнению Бобровского, вред, вызываемый сахаром, перевешивает значительную пользу йогуртов и кефира.

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