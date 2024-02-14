Диетолог Андрей Бобровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов

Например, йогурт содержит активные бактерии, которые положительно влияют на состояние кишечной микрофлоры. К тому же, он обогащен кальцием, витаминами и белком, также как и другие кисломолочные продукты. Кефир также является отличным источником всех этих компонентов, а также антиоксидантов, пишет pravda.ru.