Диетолог Марина Аплетаева назвала безопасную дозу хлеба

Однако белый хлеб, сделанный из очищенной муки, не рекомендуется для тех, кто имеет лишний вес или страдает сахарным диабетом. Всё из-за высокого содержания быстрых углеводов. Вместо этого в рацион питания может быть включен зерновой хлеб, который практически не имеет таких противопоказаний, пишет pravda.ru.