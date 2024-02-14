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Диетолог Марина Аплетаева назвала безопасную дозу хлеба

14 февраля 2024, 05:47
Диетолог Марина Аплетаева указывают на то, что люди без медицинских противопоказаний могут употреблять от 2 до 3 кусочков хлеба в день.

Однако белый хлеб, сделанный из очищенной муки, не рекомендуется для тех, кто имеет лишний вес или страдает сахарным диабетом. Всё из-за высокого содержания быстрых углеводов. Вместо этого в рацион питания может быть включен зерновой хлеб, который практически не имеет таких противопоказаний, пишет pravda.ru.

Марина Аплетаева подчеркивает, что зерновой хлеб является ценным продуктом, если он приготовлен качественно. Он содержит растворимые пищевые волокна, которые помогают поддерживать активность желудочно-кишечного тракта. Однако, в больших количествах потребление зерновой выпечки может быть вредным.

Диетолог также уточняет, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употребление ржаного хлеба.

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