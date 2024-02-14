Дважды водил пьяным: суд конфисковал легковое авто у жителя Ирбитского района

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Ирбитский районный суд по представлению прокуратуры на четыре года лишил прав 29-летнего местного жителя, конфисковал в пользу государства его «Жигули», а самого автовладельца отправил на принудительные работы на 10 месяцев, сообщает Свердловская прокуратура.
Поводом для строгого приговора стало повторное вождение в пьяном виде. Молодой человек уже привлекался к административной ответственности в ноябре 2022 года, однако летом 2023 года попался во второй раз в поселке Зайково Ирбитского района.
При этом от медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, из суммы, которые осужденный получит за принудительные работы, 15% будут удерживаться в пользу государства.
Ранее в Нижнем Тагиле суд приговорил к принудительным работам мужчину, который бил жену и водил пьяным.