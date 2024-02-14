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Updated Сегодня, 10:31

В Ирбитском районе у мужчины забрали автомобиль за повторную пьяную езду

Дважды водил пьяным: суд конфисковал легковое авто у жителя Ирбитского района

14 февраля 2024, 10:29
Фото: 1MI

В Ирбитском районе у мужчины забрали автомобиль за повторную пьяную езду

Сам автовладелец по решению Ирбитского районного суда Свердловской области отправится на принудительные работы на 10 месяцев и не сможет сесть за руль еще четыре года.

Ирбитский районный суд по представлению прокуратуры на четыре года лишил прав 29-летнего местного жителя, конфисковал в пользу государства его «Жигули», а самого автовладельца отправил на принудительные работы на 10 месяцев, сообщает Свердловская прокуратура.

Поводом для строгого приговора стало повторное вождение в пьяном виде. Молодой человек уже привлекался к административной ответственности в ноябре 2022 года, однако летом 2023 года попался во второй раз в поселке Зайково Ирбитского района.

При этом от медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, из суммы, которые осужденный получит за принудительные работы, 15% будут удерживаться в пользу государства.

Ранее в Нижнем Тагиле суд приговорил к принудительным работам мужчину, который бил жену и водил пьяным.

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#Происшествия#Суд#Деньги#Приговор#Ирбит#18+#Екатеринбург#Инцидент#Пьяная езда#Дарья Бобровицкая
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