«Где вы были?». Лолита отчитала общественников из-за отмены концерта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Певица Лолита, которая после скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой наряду с другими артистами столкнулась с «синдромом отмены», записала и выложила в соцсетях видеообращение к поклонникам и общественникам.
Напомним, что 13 февраля стало известно о том, что не состоится выступление звезды в Екатеринбурге 21 марта. Ранее также концерты в рамках юбилейного тура к 60-летию Лолиты были отложены и перенесены концерты в других российских регионах.
По мнению Лолиты, за этим стоит некая группа общественников, которая целенаправленно преследует ее, считая, что она «недостаточно раскаялась».
Певица также указала на то, что всегда занимала активную гражданскую позицию, посещала госпитали для раненых во время разных военных конфликтов и даже награждена медалью.
А где вы были? — обратилась певица к своим обидчикам.
Она также подчеркнула, что не хотела афишировать свои добрые поступки, но теперь просто вынуждена делать это ради защиты.
Поклонникам, которые успели приобрести билеты на отмененные концерты, вернут деньги, пообещала Лолита.
В октябре 2023 года общественники потребовали запретить концерт группы Rammstein из-за скандальной репутации музыкантов.