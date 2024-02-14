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Замглавы Екатеринбурга высказал нежелание вывозить снег

Главный по уборке в Екатеринбурге сказал, что «устал убирать снег

14 февраля 2024, 08:59
Фото: 1MI

Замглавы Екатеринбурга высказал нежелание вывозить снег

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов высказался, что «устал получать предписания» из-за плохой уборки снежного покрова на улицах города. Помимо этого, он сообщил, что в принципе бы «не вывозил этот снег».

Такое высказывание он сделал на рабочем совещании. Представитель власти напомнил, что требования по уборке территорий «накрывают всю страну одинаково» и «закон как-то надо менять», сообщает «Уралинформбюро».

Далее чиновник сказал, что правоприменители — это судьи, сотрудники ГИБДД, прокуратуры. Он устал от получения этих предписаний в свой адрес. 15-го он вновь пойдет получать очередное представление от надзорного органа.

Также он отметил, что в 90-е годы снег не вывозился, и сейчас он бы его не вывозил.

Ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов мусоровозы не могут вывезти ТКО в ряде городов региона.

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#Прокуратура#ГИБДД#Снег#Уборка#Вывоз снега#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Алексей Бубнов#90-е годы
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