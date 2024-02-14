Главный по уборке в Екатеринбурге сказал, что «устал убирать снег

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Такое высказывание он сделал на рабочем совещании. Представитель власти напомнил, что требования по уборке территорий «накрывают всю страну одинаково» и «закон как-то надо менять», сообщает «Уралинформбюро».
Далее чиновник сказал, что правоприменители — это судьи, сотрудники ГИБДД, прокуратуры. Он устал от получения этих предписаний в свой адрес. 15-го он вновь пойдет получать очередное представление от надзорного органа.
Также он отметил, что в 90-е годы снег не вывозился, и сейчас он бы его не вывозил.
Ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов мусоровозы не могут вывезти ТКО в ряде городов региона.