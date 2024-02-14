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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В сети появилось расписание работы Свердловского ГИБДД в праздники

График работы ГИБДД Свердловской области 23 февраля и 8 марта

14 февраля 2024, 11:35
Фото: 1MI

В сети появилось расписание работы Свердловского ГИБДД в праздники

Зарегистрировать автомобиль и заменить водительское удостоверение не получится 23 февраля и 8 марта.

Свердловское ГИБДД поделилось расписанием работы регистрационно-экзаменационных подразделений на предстоящие праздничные дни.

Автоинспекция будет закрыта только 23 февраля и 8 марта — оба праздничных дня приходятся на пятницу. 24 февраля и в последующие дни постановка на учет автомобилей, замена и выдача водительских прав будет проводиться по обычному графику.

В ГИБДД напоминают, что посещение подразделений ГИБДД лучше планировать заранее, подав заявление на портале «Госуслуги».

Ранее инспекторы ДПС за время четырехдневного рейда выявили в Екатеринбурге почти 50 неисправных автобусов.

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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Праздники#Водительские права#График работы#Екатеринбург#Транспортное средство#Дарья Бобровицкая
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