График работы ГИБДД Свердловской области 23 февраля и 8 марта

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Свердловское ГИБДД поделилось расписанием работы регистрационно-экзаменационных подразделений на предстоящие праздничные дни.
Автоинспекция будет закрыта только 23 февраля и 8 марта — оба праздничных дня приходятся на пятницу. 24 февраля и в последующие дни постановка на учет автомобилей, замена и выдача водительских прав будет проводиться по обычному графику.
В ГИБДД напоминают, что посещение подразделений ГИБДД лучше планировать заранее, подав заявление на портале «Госуслуги».
Ранее инспекторы ДПС за время четырехдневного рейда выявили в Екатеринбурге почти 50 неисправных автобусов.