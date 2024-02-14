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В Екатеринбурге скончался известный музыкант и преподаватель театрального вуза

Известный преподаватель театрального вуза Сергей Шушаров скончался в Екатеринбурге

14 февраля 2024, 07:00
Фото: ЕГТИ

В Екатеринбурге скончался известный музыкант и преподаватель театрального вуза

В Екатеринбурге скончался преподаватель театрального вуза Сергей Шушаров. Об этом сообщили в самом университете.

Там рассказали, что концертмейстер умер 12 февраля. Все его знакомые и коллеги отзываются о преподавателе как о профессионале.

В пресс-службе университета сообщили, что Сергей Шушаров окончил Уральскую государственную консерваторию. Он учился по специальности «Фортепиано». В институт Екатеринбурга Шушаров пришел в 2007 году. Он преподавал танец и сольное пение.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле скончался руководитель ВИА «Ретро-Экспресс» Василий Подкорытов.

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