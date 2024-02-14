Известный преподаватель театрального вуза Сергей Шушаров скончался в Екатеринбурге

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Там рассказали, что концертмейстер умер 12 февраля. Все его знакомые и коллеги отзываются о преподавателе как о профессионале.
В пресс-службе университета сообщили, что Сергей Шушаров окончил Уральскую государственную консерваторию. Он учился по специальности «Фортепиано». В институт Екатеринбурга Шушаров пришел в 2007 году. Он преподавал танец и сольное пение.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле скончался руководитель ВИА «Ретро-Экспресс» Василий Подкорытов.