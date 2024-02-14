tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Екатеринбурге разослали памятки о действиях при приближении кортежа президента

Как вести себя при встрече с кортежем Путина: инструкция для водителей

14 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге разослали памятки о действиях при приближении кортежа президента

В Екатеринбурге водители трамваев получили памятки с инструкцией о том, как себя вести при приближении кортежа президента.

Водители трамваев в столице Урала получили инструкции, какие действия необходимо совершить, если на пути следования появится кортеж Владимира Путина. Во первых, вагоновожатый должен стразу остановить трамвай, при этом не создавая для спецколонны помех. Нельзя начинать движение, пока не проедет последняя замыкающая машина службы безопасности президента. Документ попал в сеть.

Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Кроме того, запрещено открывать двери вагона, даже если трамвай уже стоит на остановке. Пассажирам также придется подождать, пока транспорт не возобновит движение. Водитель должен предупредить об этом по громкоговорителю.

Памятка водителю трамваяПамятка водителю трамвая
Памятка водителю трамвая
Фото: Из открытого источника Вконтаке
Читайте также:
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира ПутинаЗапрещены объемные сумки: на тагильском УВЗ закроют проходную из-за приезда Путина
#Нижний Тагил#Свердловская область#Президент#Трамвай#Трамваи#Кортеж#Инструкция#Екатеринбург#Визит Владимира Путина в Нижний Тагил в феврале 2024 года#Артем Карнаухов
Подпишитесь
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:39
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Вчера, 08:09
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
Вчера, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Вчера, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Вчера, 04:00