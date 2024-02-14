Как вести себя при встрече с кортежем Путина: инструкция для водителей

Водители трамваев в столице Урала получили инструкции, какие действия необходимо совершить, если на пути следования появится кортеж Владимира Путина. Во первых, вагоновожатый должен стразу остановить трамвай, при этом не создавая для спецколонны помех. Нельзя начинать движение, пока не проедет последняя замыкающая машина службы безопасности президента. Документ попал в сеть.