Капремонт школы в Новоасбесте под Нижним Тагилом обойдется на 10% дешевле

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Всего на тендер заявились две организации. ООО «Вид» предложило наименьшую цену в 162,3 миллиона рублей и теперь займется работами.
Срок сдачи объекта должен быть не позднее 15 декабря 2024 года. В двухэтажном здании подрядчик заменит вентиляцию, отопление, электрику и другие коммунальные системы. Кроме того контрактом предусмотрены утилизация строительного мусора и пусконаладочные работы.
ООО «Вид» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2018 году. Директором предприятия является Владислав Гуров. Компания занимается строительными специализированными работами. За время работы организация заключила госконтракты с 40 заказчиками на сумму 494,4 миллиона рублей. Строители работали в различных городах области.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется капремонт школы №70. На работы было выделено 165,3 миллиона рублей.