Капремонт школы в Новоасбесте под Нижним Тагилом обойдется на 10% дешевле

Срок сдачи объекта должен быть не позднее 15 декабря 2024 года. В двухэтажном здании подрядчик заменит вентиляцию, отопление, электрику и другие коммунальные системы. Кроме того контрактом предусмотрены утилизация строительного мусора и пусконаладочные работы.