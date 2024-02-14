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Published Сегодня, 12:43

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Updated Сегодня, 12:50

Школу в Новоасбесте под Нижним Тагилом отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Капремонт школы в Новоасбесте под Нижним Тагилом обойдется на 10% дешевле

14 февраля 2024, 12:43
Фото: 1MI

Школу в Новоасбесте под Нижним Тагилом отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Капитальным ремонтом школы №6 в Новоасбесте займется ООО «Вид» из Екатеринбурга. Компания снизила цену контракта почти на 10%.

Всего на тендер заявились две организации. ООО «Вид» предложило наименьшую цену в 162,3 миллиона рублей и теперь займется работами.

Срок сдачи объекта должен быть не позднее 15 декабря 2024 года. В двухэтажном здании подрядчик заменит вентиляцию, отопление, электрику и другие коммунальные системы. Кроме того контрактом предусмотрены утилизация строительного мусора и пусконаладочные работы.

ООО «Вид» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2018 году. Директором предприятия является Владислав Гуров. Компания занимается строительными специализированными работами. За время работы организация заключила госконтракты с 40 заказчиками на сумму 494,4 миллиона рублей. Строители работали в различных городах области.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется капремонт школы №70. На работы было выделено 165,3 миллиона рублей.

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