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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Летающая лыжница из Нижнего Тагила получила «серебро» на Спартакиаде

Летающая лыжница Кристина Прокопьева получила «серебро» на Всероссийской Спартакиаде

14 февраля 2024, 05:41
Фото: tagilcity.ru

Летающая лыжница из Нижнего Тагила получила «серебро» на Спартакиаде

Спортсменка Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила стала победительницей соревнований по прыжкам на лыжах на Всероссийской Спартакиаде. Она набрала 215,5 балла.

Ее обошла Александра Кустова с 220,8 балла. Третье место досталось Аделине Ибрагимовой с 208 баллами.

Завершится спартакиада 18 февраля. В ней принимают участие спортсмены из нескольких регионов — Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Также участие принимают команды из Краснодарского и Красноярского краев, сообщили в департаменте информполитики.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прошло соревнование по настольному теннису среди детей от 13 лет. Победителями по итогам стала команда из Нижнего Тагила.

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#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Соревнования#Спартакиада#Лыжники#Победители#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Гордость Нижнего Тагила
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