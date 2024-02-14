Летающая лыжница Кристина Прокопьева получила «серебро» на Всероссийской Спартакиаде

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Ее обошла Александра Кустова с 220,8 балла. Третье место досталось Аделине Ибрагимовой с 208 баллами.
Завершится спартакиада 18 февраля. В ней принимают участие спортсмены из нескольких регионов — Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Также участие принимают команды из Краснодарского и Красноярского краев, сообщили в департаменте информполитики.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле прошло соревнование по настольному теннису среди детей от 13 лет. Победителями по итогам стала команда из Нижнего Тагила.