Машина дважды перевернулась на обочине в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Автохам ехал на Volkswagen Polo, он внезапно подрезал Lifan. Его водитель в попытке избежать ДТП увеличил скорость. Однако он вылетел на обочину, где опрокинулся, пишет Е1.
Как рассказал сам водитель, он перевернулся два раза. В результате он чудом не получил ни единой царапины. А автохам скрылся с места происшествия.
Тем не менее, так как все это произошло прямо под камерой, пострадавший уверен, что водителя Volkswagen найдут. Этим сейчас и занимаются в ГИБДД.
Отмечается, что доставать из сугроба перевернувшийся автомобиль мужчине помогали проезжающие мимо автомобилисты.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге около стелы «Европа-Азия» водитель сбил собаку и уехал. Животное спасли от гибели неравнодушные граждане.