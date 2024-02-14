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Машина вылетела на обочину и перевернулась в Екатеринбурге

Машина дважды перевернулась на обочине в Екатеринбурге

14 февраля 2024, 08:14
Фото: 1MI

Машина вылетела на обочину и перевернулась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Lifan перевернулся на обочине. Это произошло из-за автохама, который его подрезал. Все случилось в вечернее время 13 февраля на Кольцовском тракте.

Автохам ехал на Volkswagen Polo, он внезапно подрезал Lifan. Его водитель в попытке избежать ДТП увеличил скорость. Однако он вылетел на обочину, где опрокинулся, пишет Е1.

Как рассказал сам водитель, он перевернулся два раза. В результате он чудом не получил ни единой царапины. А автохам скрылся с места происшествия.

Тем не менее, так как все это произошло прямо под камерой, пострадавший уверен, что водителя Volkswagen найдут. Этим сейчас и занимаются в ГИБДД.

Отмечается, что доставать из сугроба перевернувшийся автомобиль мужчине помогали проезжающие мимо автомобилисты.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге около стелы «Европа-Азия» водитель сбил собаку и уехал. Животное спасли от гибели неравнодушные граждане.

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#Происшествия#ДТП#Машина#Автохам#Обочина#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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