Мужчину в луже крови обнаружили на улице жители Екатеринбурга

Медики госпитализировали мужчину. По словам очевидцев, ему на вид 26-27 лет. Он был одет в куртку охраны и лежал на снегу в крови. При этом молодой человек находился в сознании, но говорил невнятно. Ему сразу была вызвана скорая помощь. Что именно случилось с мужчиной неизвестно, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».