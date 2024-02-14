Мужчину в луже крови обнаружили на улице жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Медики госпитализировали мужчину. По словам очевидцев, ему на вид 26-27 лет. Он был одет в куртку охраны и лежал на снегу в крови. При этом молодой человек находился в сознании, но говорил невнятно. Ему сразу была вызвана скорая помощь. Что именно случилось с мужчиной неизвестно, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
Врачи передали информацию о мужчине полиции. Проверка места его обнаружения показала, что нападения никто не совершал, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, ранее в подсобном помещении на улице Пихтовая, 46 в Нижнем Тагиле случился пожар. Во время тушения был обнаружен дворник без сознания. Он получил 50% ожогов тела.