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Мужчину в форме охранника и в луже крови обнаружили жители Екатеринбурга

Мужчину в луже крови обнаружили на улице жители Екатеринбурга

14 февраля 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney

Мужчину в форме охранника и в луже крови обнаружили жители Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга в ночь на 14 февраля обнаружили мужчину на улице Бардина. По их словам, вокруг него была кровь.

Медики госпитализировали мужчину. По словам очевидцев, ему на вид 26-27 лет. Он был одет в куртку охраны и лежал на снегу в крови. При этом молодой человек находился в сознании, но говорил невнятно. Ему сразу была вызвана скорая помощь. Что именно случилось с мужчиной неизвестно, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».

Врачи передали информацию о мужчине полиции. Проверка места его обнаружения показала, что нападения никто не совершал, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее в подсобном помещении на улице Пихтовая, 46 в Нижнем Тагиле случился пожар. Во время тушения был обнаружен дворник без сознания. Он получил 50% ожогов тела.

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#Происшествия#Больница#Свердловская область#Пострадавшие#Кровь#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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