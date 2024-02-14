На 7 лет сядет в тюрьму водитель снегохода, наехавший на пешехода в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Три года разбиралось следствие в обстоятельствах ДТП со снегоходом, в результате которого пешеход получил тяжелые травмы. Решение горсуд Верхней Пышмы огласил в среду, 14 февраля. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел в декабре 2021 года на улице Машиностроителей. Мужчина вышел на прогулку с собакой. В это же время здесь находился снегоход, которым управлял осужденный. Он наехал на пешехода и причинил ему тяжелые телесные повреждения. При этом никакого конфликта между ними не было.
У пешехода оторвало левую ногу, также он получил оскольчатый перелом берцовой кости правой ноги.
Отбывать наказание преступник будет в колонии общего режима. Он проведет за решеткой семь лет.
Виновные в смертельном ДТП с хоккейной командой на Тюменском тракте до 28 марта будут под стражей.