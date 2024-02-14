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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Верхней Пышме наехавший на человека водитель снегохода получил реальный срок

На 7 лет сядет в тюрьму водитель снегохода, наехавший на пешехода в Верхней Пышме

14 февраля 2024, 16:43
Фото: 1MI

В Верхней Пышме наехавший на человека водитель снегохода получил реальный срок

Приговор вынесен через три года после инцидента в Верхней Пышме, в результате которого мужчине оторвало левую ногу.

Три года разбиралось следствие в обстоятельствах ДТП со снегоходом, в результате которого пешеход получил тяжелые травмы. Решение горсуд Верхней Пышмы огласил в среду, 14 февраля. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в декабре 2021 года на улице Машиностроителей. Мужчина вышел на прогулку с собакой. В это же время здесь находился снегоход, которым управлял осужденный. Он наехал на пешехода и причинил ему тяжелые телесные повреждения. При этом никакого конфликта между ними не было.

У пешехода оторвало левую ногу, также он получил оскольчатый перелом берцовой кости правой ноги.

Отбывать наказание преступник будет в колонии общего режима. Он проведет за решеткой семь лет.

Виновные в смертельном ДТП с хоккейной командой на Тюменском тракте до 28 марта будут под стражей.

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#Происшествия#Наезд#Суд#Уголовное дело#Криминал#Верхняя Пышма#Колония#Снегоход#18+#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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