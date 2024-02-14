На 7 лет сядет в тюрьму водитель снегохода, наехавший на пешехода в Верхней Пышме

Инцидент произошел в декабре 2021 года на улице Машиностроителей. Мужчина вышел на прогулку с собакой. В это же время здесь находился снегоход, которым управлял осужденный. Он наехал на пешехода и причинил ему тяжелые телесные повреждения. При этом никакого конфликта между ними не было.