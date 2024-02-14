Облаву на мигрантов устроили в Нижнем Тагиле. Им вручили повестки

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Рейд проводился 13 февраля. Сотрудники полиции совместно с представителями военкомата и 482-го военного следственного отдела СКР поверили всех, кто недавно получил российское гражданство на предмет постановки на воинский учет.
В СК заявили, что во время рейда выявлялись граждане, которые уклоняются от постановки на воинский учет. Приходили силовики в места, где имеется скопление мигрантов — это рынки, таксопарки и продовольственные базы. В результате проверки был найден один уклонист. Он получил повестку для постановки на учет и призыва на службу, пишет АН «Между строк».
Напомним, рейды по выявлению уклонистов проводятся регулярно. Так, недавно вручение повесток проходило в Верхней Салде. Также подобные рейды проводятся в Екатеринбурге.