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Мигрантам в Нижнем Тагиле вручили повестки в военкомат

Облаву на мигрантов устроили в Нижнем Тагиле. Им вручили повестки

14 февраля 2024, 06:44
Фото: 482-й военный следственный отдел СК России

Мигрантам в Нижнем Тагиле вручили повестки в военкомат

В Нижнем Тагиле прошел рейд, в рамках которого мигрантам вручили повестки. Все они недавно стали гражданами РФ.

Рейд проводился 13 февраля. Сотрудники полиции совместно с представителями военкомата и 482-го военного следственного отдела СКР поверили всех, кто недавно получил российское гражданство на предмет постановки на воинский учет.

В СК заявили, что во время рейда выявлялись граждане, которые уклоняются от постановки на воинский учет. Приходили силовики в места, где имеется скопление мигрантов — это рынки, таксопарки и продовольственные базы. В результате проверки был найден один уклонист. Он получил повестку для постановки на учет и призыва на службу, пишет АН «Между строк».

Напомним, рейды по выявлению уклонистов проводятся регулярно. Так, недавно вручение повесток проходило в Верхней Салде. Также подобные рейды проводятся в Екатеринбурге.

#Общество#Нижний Тагил#Мигранты#Военкомат#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Повестка
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