Облаву на мигрантов устроили в Нижнем Тагиле. Им вручили повестки

В СК заявили, что во время рейда выявлялись граждане, которые уклоняются от постановки на воинский учет. Приходили силовики в места, где имеется скопление мигрантов — это рынки, таксопарки и продовольственные базы. В результате проверки был найден один уклонист. Он получил повестку для постановки на учет и призыва на службу, пишет АН «Между строк».