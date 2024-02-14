Обвиняемый в пожаре в Сосьве выпущен из СИЗО

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Это управляющий лесопилкой, с которого, как полагает следствие, начались крупные пожары, пишет Ура.ру.
По словам адвоката обвиняемого, Свердловский облсуд отменил постановление Ленинского суда о продлении меры нахождения обвиняемого в СИЗО. Мужчина может находиться дома, но на него наложен запрет на совершение ряда действий. Ему нельзя разговаривать со свидетелями, проходящими по этому делу.
Напомним, что Сосьву накрыли пожары в апреле прошлого года. Пламенем были уничтожены свыше 100 домов. Погибли двое.
Ранее сообщалось, что огненный поезд пронесся по Екатеринбургу и испугал жителей.