Обвиняемый в пожаре в Сосьве выпущен из СИЗО

По словам адвоката обвиняемого, Свердловский облсуд отменил постановление Ленинского суда о продлении меры нахождения обвиняемого в СИЗО. Мужчина может находиться дома, но на него наложен запрет на совершение ряда действий. Ему нельзя разговаривать со свидетелями, проходящими по этому делу.