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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Из СИЗО выпустили обвиняемого в пожаре в Сосьве

Обвиняемый в пожаре в Сосьве выпущен из СИЗО

14 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI

Из СИЗО выпустили обвиняемого в пожаре в Сосьве

Из СИЗО выпустили мужчину, который является фигурантом в деле по пожарам в Сосьве. В СИЗО он пробыл 10 месяцев.

Это управляющий лесопилкой, с которого, как полагает следствие, начались крупные пожары, пишет Ура.ру.

По словам адвоката обвиняемого, Свердловский облсуд отменил постановление Ленинского суда о продлении меры нахождения обвиняемого в СИЗО. Мужчина может находиться дома, но на него наложен запрет на совершение ряда действий. Ему нельзя разговаривать со свидетелями, проходящими по этому делу.

Напомним, что Сосьву накрыли пожары в апреле прошлого года. Пламенем были уничтожены свыше 100 домов. Погибли двое.

Ранее сообщалось, что огненный поезд пронесся по Екатеринбургу и испугал жителей.

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#Происшествия#Пожар#Следствие#СИЗО#Сосьва#Пламя#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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