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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Екатеринбурге появилось расписание трамваев в Солнечный

Опубликовано расписание трамваев в Солнечный в Екатеринбурге

14 февраля 2024, 12:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге появилось расписание трамваев в Солнечный

В Екатеринбурге трамваи в Солнечный будут начнут с 6:00 до 22:00 ежедневно. В рейсы они выйдут с субботы, 17 февраля.

По данным администрации, трамвай отправится с остановки «Солнечный» в 6:01, а от «Метро Ботаническая» — в 6:40. Последние рейсы запланированы на 22:29 и 21:58.

Трамвай, которого так долго ждали екатеринбуржцы, отправится по маршруту с 17 февраля. Пути длинною 1,5 километра соединят остановосный павильон «Мусоргского» с павильоном на улице Чемпионов. Будут усовершенствовано транспортное движение данного микрорайона.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Ранее сообщалось, что сейчас трамваи курсируют от «Метро Ботаническая» до «Керамической». Строить данную ветку рабочие начали два года назад. Всего состоялось два этапа.

Также ранее в Нижнем Тагиле протестировали электробус «Генерал». Это отечественное транспортное средство. Его преимущество в том, что это экологичный автобус. Используя такой транспорт, количество вредных выбросов снижается.

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