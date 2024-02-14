Опубликовано расписание трамваев в Солнечный в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По данным администрации, трамвай отправится с остановки «Солнечный» в 6:01, а от «Метро Ботаническая» — в 6:40. Последние рейсы запланированы на 22:29 и 21:58.
Трамвай, которого так долго ждали екатеринбуржцы, отправится по маршруту с 17 февраля. Пути длинною 1,5 километра соединят остановосный павильон «Мусоргского» с павильоном на улице Чемпионов. Будут усовершенствовано транспортное движение данного микрорайона.
Ранее сообщалось, что сейчас трамваи курсируют от «Метро Ботаническая» до «Керамической». Строить данную ветку рабочие начали два года назад. Всего состоялось два этапа.
Также ранее в Нижнем Тагиле протестировали электробус «Генерал». Это отечественное транспортное средство. Его преимущество в том, что это экологичный автобус. Используя такой транспорт, количество вредных выбросов снижается.