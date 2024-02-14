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Спецборт правительства России приземлился под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом приземлился борт авиаотряда «Россия», сопровождающий вип-персон

14 февраля 2024, 10:06
Фото: 1MI

Спецборт правительства России приземлился под Екатеринбургом

Сервис Flightradar зафиксировал взлет из московского аэропорта Внуково и приземление спустя несколько часов под Екатеринбургом специального правительственного борта.

Согласно картам Flightradar, авиаотряд «Россия», который всегда сопровождает первое лицо государства в полетах, отправился из Внукова около 6 часов утра по московскому времени, пишет Ura.ru.

Приземлился самолет в 13 часов.

Фото: скрин Ura.ru

Напомним, что ранее в Екатеринбурге очевидцы заметили кортеж из автомобилей Aurus и бронированных микроавтобусов, который заехал в гараж областного правительства.

В рамках визита Владимир Путин может посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.

На нижнетагильском УВЗ, который собирается посетить президент, закроют проходную №2.

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