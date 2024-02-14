Под Екатеринбургом приземлился борт авиаотряда «Россия», сопровождающий вип-персон

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Согласно картам Flightradar, авиаотряд «Россия», который всегда сопровождает первое лицо государства в полетах, отправился из Внукова около 6 часов утра по московскому времени, пишет Ura.ru.
Приземлился самолет в 13 часов.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге очевидцы заметили кортеж из автомобилей Aurus и бронированных микроавтобусов, который заехал в гараж областного правительства.
В рамках визита Владимир Путин может посетить Нижний Тагил и Верхнюю Пышму.
На нижнетагильском УВЗ, который собирается посетить президент, закроют проходную №2.