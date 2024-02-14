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Под стражей оставлены виновники ДТП с хоккейной командой на Серовском тракте

Под стражей оставлены виновники ДТП с хоккейной командой на Серовском тракте

14 февраля 2024, 11:41
Фото: Прокуратура Свердловской области
До 28 марта останутся под стражей виновники смертельного ДТП, которое произошло в конце января на Тюменском тракте. В аварию попал автобус с детской хоккейной командой.

Выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо. Транспортное средство столкнулось с ехавшим мимо автомобилем. В результате погибли три человека из легковушки, а тренер скончался в больнице Также увечья получили и несколько детей.

Следователи возбудили несколько уголовных дел. Водителя обвинили в нарушении ПДД и эксплуатации автобуса, а владельца транспорта — в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Оба мужчины были заключены под стражу, но подали апелляцию. Однако Свердловский областной суд не удовлетворил ее.

Напомним, 13 февраля в районе горы Долгой в Нижнем Тагиле водитель не справился с управлением и врезался в фуру. В результате погибли сын, который был за рулем, и его мать. Пострадавшие скончались, когда спасатели доставали их из легковушки. Выяснилось, что семья ехала в Екатеринбург в один из медицинских центров.

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