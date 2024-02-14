Под стражей оставлены виновники ДТП с хоккейной командой на Серовском тракте

Напомним, 13 февраля в районе горы Долгой в Нижнем Тагиле водитель не справился с управлением и врезался в фуру. В результате погибли сын, который был за рулем, и его мать. Пострадавшие скончались, когда спасатели доставали их из легковушки. Выяснилось, что семья ехала в Екатеринбург в один из медицинских центров.