Пять мультимиллионеров желают обанкротиться в Свердловской области

В заявлениях обычно сообщается о сотнях тысяч рублей, но бывают и другие случаи. По словам зампредседателя Арбитражного суда Светланы Сушковой, сейчас в производстве находятся пять дел о банкротстве мультимиллионеров, пишет «Новый день».