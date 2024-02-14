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В суде Свердловской области находится пять дел о банкротстве мультимиллионеров

Пять мультимиллионеров желают обанкротиться в Свердловской области

14 февраля 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney

В суде Свердловской области находится пять дел о банкротстве мультимиллионеров

Пять дел о банкротстве мультимиллионеров находится в Арбитражном суде Свердловской области. Количество таких дел увеличивается ежедневно. Но еще чаще о желании быть признанными банкротами заявляют простые граждане (физические лица).

В заявлениях обычно сообщается о сотнях тысяч рублей, но бывают и другие случаи. По словам зампредседателя Арбитражного суда Светланы Сушковой, сейчас в производстве находятся пять дел о банкротстве мультимиллионеров, пишет «Новый день».

Суммы долга по ним варьируются от 100 млн рублей до 1 млрд рублей. Это бывшие директора предприятий. Еще 146 дел — это банкротство физлиц с долгами до 100 млн рублей, 958 дел — с долговыми обязательствами до 10 млн рублей.

Но самая крупная категория дел о банкротстве физлиц — это случаи, когда у людей накопились долги на сумму более 3 млн рублей. Банкротами физлица становятся все чаще. Годом ранее в суд было направлено 13 964 требований о банкротстве людей.

Ранее уральского сына миллиардера признали банкротом из-за долга в 57 млн рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Граждане#Арбитражный суд#Банкротство#Долги#Предприятия#Физические лица#Обязательства#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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