Пять мультимиллионеров желают обанкротиться в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
В заявлениях обычно сообщается о сотнях тысяч рублей, но бывают и другие случаи. По словам зампредседателя Арбитражного суда Светланы Сушковой, сейчас в производстве находятся пять дел о банкротстве мультимиллионеров, пишет «Новый день».
Суммы долга по ним варьируются от 100 млн рублей до 1 млрд рублей. Это бывшие директора предприятий. Еще 146 дел — это банкротство физлиц с долгами до 100 млн рублей, 958 дел — с долговыми обязательствами до 10 млн рублей.
Но самая крупная категория дел о банкротстве физлиц — это случаи, когда у людей накопились долги на сумму более 3 млн рублей. Банкротами физлица становятся все чаще. Годом ранее в суд было направлено 13 964 требований о банкротстве людей.
Ранее уральского сына миллиардера признали банкротом из-за долга в 57 млн рублей.