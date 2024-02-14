РЭО: Железнодорожники начали продавать отходы шпал на ЭТП

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«К площадке присоединился крупный игрок — РЖД, с которым мы уже развиваем сотрудничество по другим направлениям. На ЭТП компания начала реализовывать шпалы, негодные к укладке», — прокомментировал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Из старых шпал можно производить щебень, поэтому такой товар может представлять интерес для строительных компаний. Свою выгоду на платформе найдут и другие предприятия, которые строят свою деятельность по принципам экономики замкнутого цикла, отметил Буцаев.
Первый лот АО «Торговый дом РЖД» уже реализован. Железобетонные шпалы весом 7675 тонн были проданы за 500 тысяч рублей. Компания оплатила год пользования площадкой.
«Акционерное общество „Торговый дом РЖД“ — крупнейшее снабженческое подразделение холдинга „РЖД“. Компания поставляет „Российским железным дорогам“ и 37 дочерним обществам широкую номенклатуру материально-технических ресурсов, закупает подвижной состав и организует оборот бывших в употреблении материалов внутри холдинга „РЖД“. На электронной торговой площадке ППК „РЭО“ мы разместили лот „железобетонные шпалы“, это шпалы, негодные к укладке собственности ОАО „РЖД“. Они были выведены из эксплуатации по техническим характеристикам и геометрическим параметрам», — рассказал начальник департамента поставок подвижного состава АО «ТД РЖД» Надим Никитин.
Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов отметил, что в данный момент регистрацию на площадке прошли 2424 пользователя.
«Они разместили 1104 лота на сумму 2800 млрд рублей. Функционал площадки также расширяется. Мы планируем запустить услугу заключения долгосрочных договоров на ЭТП. Компании смогут работать через ЭТП без нужды подписывать каждый раз новый договор, подтверждая все операции счетом-офертой», — проинформировал Абдурахимов.