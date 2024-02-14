tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Сотрудники ГИБДД Свердловской области дарят водителям «валентинки безопасности»

«С любовью к ПДД»: Автоинспекторы в Свердловской области дарят валентинки водителям

14 февраля 2024, 09:25
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Свердловской области дарят водителям «валентинки безопасности»

Автоинспекторы на трассах в Свердловской области раздают «валентинки безопасности» автомобилистам 14 февраля 2024 года.

Мероприятие проводится с целью напомнить участникам дорожного движения — пешеходам, водителям и пассажирам — о том, что во время поездок необходимо использовать ремни безопасности, усаживать маленьких детей в специальные кресла, а также переходить дорогу в положенных местах на зеленый сигнал светофора.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Также инспекторы напоминают автомобилистам о том, что важно ездить на безопасной скорости, предоставлять преимущество пешеходам и другим машинам и избегать опасных маневров, особенно на опасных дорожных участках, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Водители, которым вручили такие валентинки, отнеслись к мероприятию положительно.

Напомним, 13 февраля 2024 года в Екатеринбурге автомобиль подрезал иномарку Lifan, из-за чего машина перевернулась. Пострадавших в ЧП нет.

В Екатеринбурге с 8 по 11 февраля пройдут массовые рейды ГИБДД
Узнать подробнее
Читайте также:
Автоинспекторы и пожарные в Нижнем Тагиле отпраздновали день рождения огнетушителяИнспекторы ГИБДД нагрянули на каток в Нижнем ТагилеАвтоинспекторы в Екатеринбурге тайно следят за школьниками
#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#Акция#Мероприятие#Трасса#ПДД#Водители#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автоинспекторы#Правила безопасности
Подпишитесь
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:39
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Вчера, 08:09
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
Вчера, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Вчера, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Вчера, 04:00