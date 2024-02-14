«С любовью к ПДД»: Автоинспекторы в Свердловской области дарят валентинки водителям

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Мероприятие проводится с целью напомнить участникам дорожного движения — пешеходам, водителям и пассажирам — о том, что во время поездок необходимо использовать ремни безопасности, усаживать маленьких детей в специальные кресла, а также переходить дорогу в положенных местах на зеленый сигнал светофора.
Также инспекторы напоминают автомобилистам о том, что важно ездить на безопасной скорости, предоставлять преимущество пешеходам и другим машинам и избегать опасных маневров, особенно на опасных дорожных участках, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Водители, которым вручили такие валентинки, отнеслись к мероприятию положительно.
Напомним, 13 февраля 2024 года в Екатеринбурге автомобиль подрезал иномарку Lifan, из-за чего машина перевернулась. Пострадавших в ЧП нет.