«С любовью к ПДД»: Автоинспекторы в Свердловской области дарят валентинки водителям

Мероприятие проводится с целью напомнить участникам дорожного движения — пешеходам, водителям и пассажирам — о том, что во время поездок необходимо использовать ремни безопасности, усаживать маленьких детей в специальные кресла, а также переходить дорогу в положенных местах на зеленый сигнал светофора.