Лошади пробежались по Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Очевидцы утверждают, что животные бежали трусцой. Такое зрелище можно было увидеть 14 февраля в дневное время прямо в центре города. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
На кадрах видно, как две лошади идут вдоль рельс.
Видать опять от хозяина сбежали… Бегут вдоль пруда в сторону центра города, — поделился тагильчанин кадрами с мест событий.
Напомним, что в начале февраля лошадь сбежала от хозяйки и разгуливала по Екатеринбургу.