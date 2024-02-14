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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Нижнем Тагиле заметили бегущих лошадей

Лошади пробежались по Нижнему Тагилу

14 февраля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле заметили бегущих лошадей

Лошади совершили пробежку по улицам Нижнего Тагила. Они были в одном ряду с машинами.

Очевидцы утверждают, что животные бежали трусцой. Такое зрелище можно было увидеть 14 февраля в дневное время прямо в центре города. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

На кадрах видно, как две лошади идут вдоль рельс.

Видать опять от хозяина сбежали… Бегут вдоль пруда в сторону центра города, — поделился тагильчанин кадрами с мест событий.

Напомним, что в начале февраля лошадь сбежала от хозяйки и разгуливала по Екатеринбургу.

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#Общество#Нижний Тагил#Рельсы#Очевидцы#Кадры#Машины#Екатеринбург#Кони#Дарья Сорокина
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