Шахтер тагильского ВГОКа найден мертвым в Кушве

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Предварительно известно, что в утреннее время 13 февраля машинист скреперной лебедки не поднялся наверх. Работал он с 00:00, сообщили в региональной прокуратуре.
Закончить работу мужчина должен был в семь часов утра. Начальник шахтера организовал поиски. В итоге мужчину нашли мертвым.
Прокуратура инициировала проверку по факту смерти работника. Они оценят, как ВГОК обеспечивает безопасные условия для работы.
Напомним, что двое шахтеров погибли под завалами шахты в Забайкалье в ноябре прошлого года.