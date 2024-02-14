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В шахте ВГОКа в Кушве найдено тело пропавшего рабочего

Шахтер тагильского ВГОКа найден мертвым в Кушве

14 февраля 2024, 07:31
Фото: 1MI

В шахте ВГОКа в Кушве найдено тело пропавшего рабочего

Пропавший рабочий найден в шахте тагильского ВГОКа в Кушве. Его тело было найдено коллегами в шахте «Южная».

Предварительно известно, что в утреннее время 13 февраля машинист скреперной лебедки не поднялся наверх. Работал он с 00:00, сообщили в региональной прокуратуре.

Закончить работу мужчина должен был в семь часов утра. Начальник шахтера организовал поиски. В итоге мужчину нашли мертвым.

Прокуратура инициировала проверку по факту смерти работника. Они оценят, как ВГОК обеспечивает безопасные условия для работы.

Напомним, что двое шахтеров погибли под завалами шахты в Забайкалье в ноябре прошлого года.

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