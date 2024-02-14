Школу в Горноуральском под Нижним Тагилом отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Ремонт строители будут проводить на площади в 4,2 тысячи квадратных метров. Окончить объект необходимо в срок до 15 декабря 2024 года. В здании заменят коммунальные системы, обновят внутреннюю отделку, установят сигнализацию. Также в школе появится доступная среда для инвалидов, выяснила редакция TagilCity.ru.