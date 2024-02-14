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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Ремонт школы в поселке под Нижним Тагилом обойдется в 391 миллион рублей

Школу в Горноуральском под Нижним Тагилом отремонтирует фирма из Екатеринбурга

14 февраля 2024, 13:32
Фото: 1MI

Ремонт школы в поселке под Нижним Тагилом обойдется в 391 миллион рублей

Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом школы в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Реконструкцией займется компания из Екатеринбурга.

Единственной организацией, заявившейся на тендер стало ООО «Вид» из Екатеринбурга. С этой компанией и заключает договор МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа». Сумма контракта составит 391 миллион рублей.

Ремонт строители будут проводить на площади в 4,2 тысячи квадратных метров. Окончить объект необходимо в срок до 15 декабря 2024 года. В здании заменят коммунальные системы, обновят внутреннюю отделку, установят сигнализацию. Также в школе появится доступная среда для инвалидов, выяснила редакция TagilCity.ru.

ООО «Вид» работает в Екатеринбурге с 2018 года и занимается различными строительными работами. Компания выступала подрядчиком в 40 государственных контрактах. Их сумма составила 494,4 миллиона рублей.

Также ООО «Вид» займется капитальным ремонтом школы №6 в Новоасбесте. Работы там также необходимо окончить до 15 декабря текущего года.

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