Школу в Горноуральском под Нижним Тагилом отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Единственной организацией, заявившейся на тендер стало ООО «Вид» из Екатеринбурга. С этой компанией и заключает договор МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа». Сумма контракта составит 391 миллион рублей.
Ремонт строители будут проводить на площади в 4,2 тысячи квадратных метров. Окончить объект необходимо в срок до 15 декабря 2024 года. В здании заменят коммунальные системы, обновят внутреннюю отделку, установят сигнализацию. Также в школе появится доступная среда для инвалидов, выяснила редакция TagilCity.ru.
ООО «Вид» работает в Екатеринбурге с 2018 года и занимается различными строительными работами. Компания выступала подрядчиком в 40 государственных контрактах. Их сумма составила 494,4 миллиона рублей.
Также ООО «Вид» займется капитальным ремонтом школы №6 в Новоасбесте. Работы там также необходимо окончить до 15 декабря текущего года.