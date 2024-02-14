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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Екатеринбурге скорая не приехала к 11-месячному ребенку с температурой 40

Скорая в Екатеринбурге не поехала на вызов к малышу с температурой 40

14 февраля 2024, 09:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге скорая не приехала к 11-месячному ребенку с температурой 40

Медики пояснили, что состояние девочки не попадает под критерии экстренного вызова и передали сигнал участковому педиатру.

Молодая мама из Екатеринбурга забила тревогу, когда у ее дочки поднялась температура до 40 градусов. Она вызвала скорую, однако медики так и не приехали и посоветовали ей дождаться участкового педиатра. Об этом случае сообщает E1.ru.

Ольга поделилась с журналистами, что пережила непростые минуты. Ребенку было плохо, у девочки периодически тряслись ноги. Заподозрив судороги, она набирала номер скорой несколько раз и просила выслать машину.

На станции скорой помощи подтверждают факт вызова и то, что мама звонила несколько раз. Однако, как утверждают медики, непосредственной угрозы жизни малышки не было, а температура у нее снижалась после приема жаропонижающих.

Действительно, случаи, когда скорая должна приезжать по вызову к несовершеннолетнему, четко определяются приказом Минздрава. В частности, это высокая температура, которая не снижается лекарствами, температура с затрудненным дыханием, светобоязнью, сыпью или рвотой. К детям до года медики обязаны выехать даже при однократном случае рвоты. К более старшим — если рвота или жидкий стул возникают чаще пяти раз в день. Также прямым показанием являются судороги.

Анестезиолог-реаниматолог Мария Малыгина рассказала Е1, что судороги чаще всего возникают у малышей до пяти лет на фоне высокой температуры. При этом ребенок перестает реагировать на окружающих, закатывает глаза, его тело как бы деревенеет, дыхание нарушается. В некоторых случаях возможна потеря сознания.

Девочка из Нижнего Тагила оказалась в инвалидной коляске после перенесенного гриппа.

#Ребенок#Температура#Мать#Скорая помощь#Поликлиника#Вызов#Екатеринбург#Педиатр#Судороги#Дарья Бобровицкая
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