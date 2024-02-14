Скорая в Екатеринбурге не поехала на вызов к малышу с температурой 40

Действительно, случаи, когда скорая должна приезжать по вызову к несовершеннолетнему, четко определяются приказом Минздрава. В частности, это высокая температура, которая не снижается лекарствами, температура с затрудненным дыханием, светобоязнью, сыпью или рвотой. К детям до года медики обязаны выехать даже при однократном случае рвоты. К более старшим — если рвота или жидкий стул возникают чаще пяти раз в день. Также прямым показанием являются судороги.