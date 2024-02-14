Сливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территории

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Как стало известно корреспонденту TagilCity.ru, ситуация, о которой идет речь, происходит у КПП агрокомплекса «Горноуральский». Проезд туда, судя по видеозаписям с места, намеренно завален снежной насыпью. С территории свинокомплекса выведена труба, называемая пульпопроводом, по всей видимости, для жидкой фракции навоза.
По мнению активистов, представители агрокомплекса таким образом придумали то, как избавляться от отходов производства.
Придумали, как избавиться от жидкой фракции свиных отходов — перекинули шланг через дорогу и прямо сливают в поле. А дорогу снегом и трактором затолкали — проезда нет, — поясняет автор видео.
Судя по записям с места, пульпопровод ведет в поле, на другой стороне которого много лет работает кафе. Ранее хозяин заведения в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru жаловался на запах с территории агрокомплекса, который отталкивает гостей, и на угрозу подтопления жидким навозом.
Дорогу сейчас охрана свинарника перекрыла, никого не пускают, а, со слов знакомых, кто там работает, они просто через дорогу проложили пульпопровод и готовятся сливать на поля жижу, которой за зиму накопилось просто очень много, — рассказал редакции местный активист.
По информации TagiCity.ru, информация о происходящем была направлена в Росприроднадзор. В межрайонной природоохранной прокуратуре редакции сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.
Прокуратурой после завершения контрольно-надзорных мероприятий органом государственного экологического контроля будет дана оценка их полноте и своевременности, в том числе, достаточности мер, направленных на устранение выявленных нарушений, контролю за их исполнением. При наличии оснований будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, — пояснил корреспонденту TagilCity.ru межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.
Запах в поселке Горноуральский отравляет жизнь местных жителей уже много лет. Люди жалуются на то, что слив жидкой фракции свиного навоза производится на поля, которые агрокомплекс арендует у администрации ГГО. За шесть лет работы агрокомплекс допустил 55 нарушений. Из последних — Росприроднадзор выяснил, что предприятие не выполнило ранее выданные предписания по осуществлению деятельности по специальному разрешению на выброс. Также руководство завода в лице Вадима Куликова не внесло корректировку декларации о плате за негативное воздействие, датируемую 2022 годом.