Сливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территории

Запах в поселке Горноуральский отравляет жизнь местных жителей уже много лет. Люди жалуются на то, что слив жидкой фракции свиного навоза производится на поля, которые агрокомплекс арендует у администрации ГГО. За шесть лет работы агрокомплекс допустил 55 нарушений. Из последних — Росприроднадзор выяснил, что предприятие не выполнило ранее выданные предписания по осуществлению деятельности по специальному разрешению на выброс. Также руководство завода в лице Вадима Куликова не внесло корректировку декларации о плате за негативное воздействие, датируемую 2022 годом.