Смог накроет Свердловскую область почти на неделю

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В ЕДДС отмечают, что утром и ночью из-за этого может быть снижена видимость на дорогах, а также в целом может ухудшиться самочувствие.
В связи с этим дается несколько рекомендаций на данный период:
Кроме того, в ЕДДС отмечали, что 14 февраля в Свердловской области ожидается ветреная погода и морозы. Так, порывы ветра в течение дня могут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -19…-24 в дневное время, а местами и до -27.
Напомним, ранее стало известно, в каком населенном пункте Свердловской области выпало больше всего снега в январе.