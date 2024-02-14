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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области

Смог накроет Свердловскую область почти на неделю

14 февраля 2024, 04:09
Фото: Изображение Midjourney

Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области

Смог накроет Свердловскую область на несколько дней. Так, синоптики объявили НМУ первой степени опасности до 20:00 19 февраля.

В ЕДДС отмечают, что утром и ночью из-за этого может быть снижена видимость на дорогах, а также в целом может ухудшиться самочувствие.

В связи с этим дается несколько рекомендаций на данный период:

  • Меньше находиться на открытом воздухе;
  • Не открывать окна для проветривания, особенно, ночью и утром;
  • Использовать системы очистки или кондиционирования воздуха;
  • Проводить ежедневно влажную уборку;
  • Людям с хроническими заболеваниями нужно всегда держать при себе препараты и вовремя обращаться к врачам;
  • Ограничить нагрузки на открытом воздухе. Занятия спортом лучше перенести в закрытые помещения;
  • Исключить курение и алкоголь.

Кроме того, в ЕДДС отмечали, что 14 февраля в Свердловской области ожидается ветреная погода и морозы. Так, порывы ветра в течение дня могут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -19…-24 в дневное время, а местами и до -27.

Напомним, ранее стало известно, в каком населенном пункте Свердловской области выпало больше всего снега в январе.

#Экология#Свердловская область#Погода#Предупреждение#Синоптики#Смог#ЕДДС#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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