Смог накроет Свердловскую область почти на неделю

Кроме того, в ЕДДС отмечали, что 14 февраля в Свердловской области ожидается ветреная погода и морозы. Так, порывы ветра в течение дня могут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -19…-24 в дневное время, а местами и до -27.