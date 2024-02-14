Спикер Совфеда Валентина Матвиенко позитивно оценила ход реновации Норильска

Posted Вчера, 19:25
Published Вчера, 19:25
Modified Вчера, 19:25
Updated Вчера, 19:25
Разработанный в соответствии с правительственным постановлением комплексный план реализуется общими усилиями «Норникеля», федеральных и региональных властей. В целом стоимость программы составляет 120 млрд рублей. Из них 24 млрд выделены из федерального бюджета, 14,8 млрд рублей направлены из регионального, а 81,3 млрд рублей приходится на инвестиции «Норникеля».
Как сообщают Новые Известия, во время рабочего визита спикера Совфеда особенно заинтересовала программа реновации жилищного фонда Норильска. Первой важной ступенью на пути к ее реализации стало возведение жилого комплекса «Солнечный», в строительство которого «Норникель» инвестировал 1,27 млрд рублей. Президент «Норникеля» Владимир Потанин вручил ключи новым жильцам в присутствии Валентины Матвиенко.
Согласно данным, предоставленным спикером Совфеда, «Норникель» играет важную роль в процессах реализации программ соцподдержки семей с детьми. Компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры спорта и отдыха, а также в сферу жилищного строительства. Квартиры в новых домах комфортны, в них установлена необходимая мебель. Иногородним специалистам здесь живется очень удобно. Когда профессионал прибывает в Норильск, чтобы устроиться на работу, он не должен быть озабочен жилищным вопросом.
Валентина Матвиенко нашла время и для изучения модернизированной транспортной модели Норильска. Политик отметила, что в городе действует большое количество теплых остановок, а транспортные маршруты и график движения общественного транспорта стали более удобными. Также в городе обновился автопарк. Известно, что по количеству теплых остановок Норильск является лидером среди арктических городов России. Теплые остановки «Норникеля» установлены даже на производственных площадках.
Посетив Надеждинский металлургический завод (НМЗ) — одну из основных производственных площадок «Норникеля», Матвиенко ознакомилась с работой предприятия. Она дала положительную оценку инновационному флагманскому экопроекту организации — «Серной программе». Стартовавшая в прошлом году программа стала крупнейшей составляющей федерального проекта «Чистый воздух», одобренного в качестве способа минимизации губительного воздействия производств на окружающую среду. На первом этапе реализации «Серной программы» в Норильске будет утилизироваться диоксид серы, благодаря чему объемы вредных выбросов в атмосферу должны сократиться на 45%. «Норникель» уже инвестировал свыше 180 миллиардов рублей в реализацию данного проекта.
Согласно мнению, озвученному Владимиром Потаниным, горожане обращают внимание и одобряют такие инициативы, как реновация жилья, развитие сферы коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы «Чистый Норильск» и «Чистый воздух». В этом отношении у «Норникеля» долгосрочные планы, невзирая на то, что компания находится пока только на старте данного пути. Норильск давно известен своими героями, а сейчас наступил важный исторический период, когда все должны сплотиться для деятельности, помогающей обеспечить максимальный комфорт живущим здесь людям.