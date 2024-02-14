Спикер Совфеда Валентина Матвиенко позитивно оценила ход реновации Норильска

Согласно мнению, озвученному Владимиром Потаниным, горожане обращают внимание и одобряют такие инициативы, как реновация жилья, развитие сферы коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы «Чистый Норильск» и «Чистый воздух». В этом отношении у «Норникеля» долгосрочные планы, невзирая на то, что компания находится пока только на старте данного пути. Норильск давно известен своими героями, а сейчас наступил важный исторический период, когда все должны сплотиться для деятельности, помогающей обеспечить максимальный комфорт живущим здесь людям.