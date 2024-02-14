Свердловчанин получил «серебро» в лыжном двоеборье на Всероссийской Спартакиаде

Спортсмен рассказал, что у него от соревнований только положительные эмоции. В прыжковой части он понял, что сможет завоевать «серебро» несмотря на четвертую позицию. Причиной, почему в прыжках у Самира не получилось выйти вперед, по его словам, стало раннее отталкивание, пишет «Областная газета».