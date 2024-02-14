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Спортсмен из Свердловской области получил «серебро» в лыжном двоеборье

Свердловчанин получил «серебро» в лыжном двоеборье на Всероссийской Спартакиаде

14 февраля 2024, 05:50
Фото: Всероссийская Спартакиада

Спортсмен из Свердловской области получил «серебро» в лыжном двоеборье

Спортсмен из Свердловской области Самир Мастиев завоевал серебряную медаль Всероссийской спартакиады в лыжном двоеборье.

Первые медали спортсмены разыграли на трамплине К-90 и в гонке на 10 км. В прыжкам Самир занял 4 место. Он прыгнул на 90 метров. У него получилось отставание на 1 минуту и 5 секунд.

Однако в забеге на 10 метров он стал отыгрывать свои позиции и смог опередить других лыжников. Однако лидера, Артема Галунина, спортсмену догнать не удалось. В результате он оказался на втором месте и получил серебряную медаль.

Спортсмен рассказал, что у него от соревнований только положительные эмоции. В прыжковой части он понял, что сможет завоевать «серебро» несмотря на четвертую позицию. Причиной, почему в прыжках у Самира не получилось выйти вперед, по его словам, стало раннее отталкивание, пишет «Областная газета».

Напомним, ранее стало известно, что летающая лыжница из Нижнего Тагила тоже заняла второе место по прыжкам с трамплина.

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#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Спартакиада#Лыжники#Победители#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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