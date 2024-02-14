Тбилиси и Лондон будет соединять прямой авиарейс

Полеты будут осуществляться три раза в неделю. Вылеты будут осуществляться из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси, а прибытие — в лондонский аэропорт Гатвик. Официальный старт нового маршрута запланирован на 13 мая 2024 года, пишет pravda.ru.