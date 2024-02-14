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Posted Вчера, 10:15

Published Вчера, 10:15

Modified Вчера, 10:30

Updated Вчера, 10:30

Тбилиси и Лондон будет соединять прямой авиарейс

14 февраля 2024, 10:15
В ближайшее время жители Грузии смогут летать в Лондон без пересадок. Местный авиаперевозчик Air Iveria планирует запустить прямые рейсы из Тбилиси в Лондон.

Полеты будут осуществляться три раза в неделю. Вылеты будут осуществляться из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси, а прибытие — в лондонский аэропорт Гатвик. Официальный старт нового маршрута запланирован на 13 мая 2024 года, пишет pravda.ru.

В настоящее время между столицами Грузии и Великобритании нет прямых авиасообщений, поэтому пассажирам приходится делать одну пересадку, обычно через рейсы турецкой авиакомпании Pegasus.

Теперь же у грузинских путешественников будет возможность быстрее и удобнее добраться до Лондона.

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