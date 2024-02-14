Тбилиси и Лондон будет соединять прямой авиарейс

Posted Вчера, 10:15
Published Вчера, 10:15
Modified Вчера, 10:30
Updated Вчера, 10:30
Полеты будут осуществляться три раза в неделю. Вылеты будут осуществляться из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси, а прибытие — в лондонский аэропорт Гатвик. Официальный старт нового маршрута запланирован на 13 мая 2024 года, пишет pravda.ru.
В настоящее время между столицами Грузии и Великобритании нет прямых авиасообщений, поэтому пассажирам приходится делать одну пересадку, обычно через рейсы турецкой авиакомпании Pegasus.
Теперь же у грузинских путешественников будет возможность быстрее и удобнее добраться до Лондона.