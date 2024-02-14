Тбилиси и Лондон соединит прямой авиарейс

Posted Вчера, 11:17
Published Вчера, 11:17
Modified Вчера, 11:19
Updated Вчера, 11:19
Планируется, что грузинская авиакомпания начнет регулярные рейсы из Тбилиси в Лондон. По расписанию планируется три рейса в неделю, вылетающих из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси и прибывающих в аэропорт Гатвик в Лондоне, пишет Pravda.Ru.
Официальное открытие нового маршрута намечено на 13 мая 2024 года.
В настоящее время между столицами Грузии и Великобритании нет прямых авиарейсов. Чтобы добраться до Лондона, приходится делать одну пересадку, как правило, через рейсы турецкой авиакомпании Pegasus.