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Posted Вчера, 11:17

Published Вчера, 11:17

Modified Вчера, 11:19

Updated Вчера, 11:19

Тбилиси и Лондон соединит прямой авиарейс

14 февраля 2024, 11:17
В ближайшем будущем жители Грузии смогут летать непосредственно в Лондон без необходимости делать пересадки. Этот удобный сервис будет предоставлен местным авиаперевозчиком Air Iveria.

Планируется, что грузинская авиакомпания начнет регулярные рейсы из Тбилиси в Лондон. По расписанию планируется три рейса в неделю, вылетающих из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси и прибывающих в аэропорт Гатвик в Лондоне, пишет Pravda.Ru.

Официальное открытие нового маршрута намечено на 13 мая 2024 года.

В настоящее время между столицами Грузии и Великобритании нет прямых авиарейсов. Чтобы добраться до Лондона, приходится делать одну пересадку, как правило, через рейсы турецкой авиакомпании Pegasus.

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