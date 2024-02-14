Тбилиси и Лондон соединит прямой авиарейс

Планируется, что грузинская авиакомпания начнет регулярные рейсы из Тбилиси в Лондон. По расписанию планируется три рейса в неделю, вылетающих из аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси и прибывающих в аэропорт Гатвик в Лондоне, пишет Pravda.Ru.