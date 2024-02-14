Теплая погода придет в Нижний Тагил в выходные

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Так, в субботу, 17 февраля, в городе будет -20 градусов утром, -11 днем, и -16 вечером. В дневное время ожидается солнечная погода. В этот день не ожидается ни ветра, ни снега. Это следует из данных сайта Гисметео.
Утром в воскресенье, 18 февраля, в городе будет -19 градусов. Днем потеплеет до -8 градусов, а вечером прогнозируется -10 градусов. В этот день также будет ясно, безветренно и без осадков.
Напомним, что в регионе объявлены дни НМУ, которые продлятся до 19 февраля. А на рабочей неделе в целом по региону будет наблюдаться прохладная погода из-за прихода антициклона. Ожидается четыре морозных ночи.