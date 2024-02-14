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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Нижнем Тагиле на выходных потеплеет

Теплая погода придет в Нижний Тагил в выходные

14 февраля 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле на выходных потеплеет

До -20 градусов ожидается ночью в Нижнем Тагиле в предстоящие выходные. Днем воздух прогреется до -8 градусов.

Так, в субботу, 17 февраля, в городе будет -20 градусов утром, -11 днем, и -16 вечером. В дневное время ожидается солнечная погода. В этот день не ожидается ни ветра, ни снега. Это следует из данных сайта Гисметео.

Утром в воскресенье, 18 февраля, в городе будет -19 градусов. Днем потеплеет до -8 градусов, а вечером прогнозируется -10 градусов. В этот день также будет ясно, безветренно и без осадков.

Напомним, что в регионе объявлены дни НМУ, которые продлятся до 19 февраля. А на рабочей неделе в целом по региону будет наблюдаться прохладная погода из-за прихода антициклона. Ожидается четыре морозных ночи.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#НМУ#Прогноз погоды#Теплая погода#Окружающая среда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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