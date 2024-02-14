Тушили более 10 часов: крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Анапе из-за окурка

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за окурка, который был не потушен и оставлен на одном из этажей. По вентиляции пламя перебросилось на мансарду, а там оно загорелось во всю силу. Вскоре огнем были охвачены несколько квартир и крыша, рассказали в Telegram-канале Baza.
Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Огонь устраняли более сотни специалистов. Более 400 жильцов эвакуировали, один человек пострадал. Также из здания вынесли двух котов, которые не получили повреждений.
По словам властей Краснодарского края, это дом является самостроем. Застройщику выдавали участок под строительство жилья, но разрешения на стройку многоэтажки дома у него не было. В доме нет системы пожаротушения.
Напомним, ночью 13 февраля 2024 года в Курганской области загорелся частный дом. В пожаре погибла вся семья.