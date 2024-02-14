Тушили более 10 часов: крупный пожар вспыхнул в жилом доме в Анапе из-за окурка

По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за окурка, который был не потушен и оставлен на одном из этажей. По вентиляции пламя перебросилось на мансарду, а там оно загорелось во всю силу. Вскоре огнем были охвачены несколько квартир и крыша, рассказали в Telegram-канале Baza.