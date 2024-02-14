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Posted Вчера, 14:32

Published Вчера, 14:32

Modified Вчера, 16:31

Updated Вчера, 16:31

Экодом «Народный» в Нижнем тагиле запустил проект «Творческая студия»

Творческий проект по изготовлению модной одежды представил экодом в Нижнем Тагиле

14 февраля 2024, 14:32
Фото: tagilcity.ru

Экодом «Народный» в Нижнем тагиле запустил проект «Творческая студия»

В экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле стартовал проект «Творческая студия», участники которого будут своими руками создавать одежду, украшения, аксессуары, а также предметы интерьера. Итогом работы юных дизайнеров станет весенний показ придуманных школьниками и студентами города коллекций.

Новый проект многофункционального экологического центра направлен на творческое переосмысление утративших свою актуальность вещей. Любые предметы обихода могут послужить основой для создания удивительных и функциональных изделий будь то одежда, интерьерные украшения или различные аксессуары. Участников мероприятия ждут обучающие мастер-классы с успешными дизайнерами Нижнего Тагила.

Здесь мы видим, что ребята дают жизнь старым вещам, создают вполне современные, классные, интересные изделия. Я являюсь корсетным мастером и могу сказать, что эти изделия также можно изготовить из вторичного сырья. Хочу отметить, что дизайнеры умеют соединять несовместимые между собой материалы. Например, пластик хорошо сочетается с кружевом или стразами, — рассказала одна из кураторов нового проекта кутюрье Арина Шарапова.

Отметим, одна из работ мастера — корсет, сшитый из винтажного бархата, возраст которого более 60 лет.

Куратор проекта экодома в Нижнем Тагиле дизайнер Арина Шарапова.Куратор проекта экодома в Нижнем Тагиле дизайнер Арина Шарапова.
Корсет авторства Арины Шараповой.Корсет авторства Арины Шараповой.
Куратор проекта экодома в Нижнем Тагиле дизайнер Арина Шарапова.
Фото: tagilcity.ru

Главными инструментами студии станут термопресс и запайщик. При помощи этого оборудования из пластика или других материалов получится создать крепкое многослойное полотно и соединить изделия одним красивым швом.

Мое направление в дизайнерской одежде — экоколлекции. Первую мы создали 6 лет назад, она была направлена против убийства животных. Основной посыл — беречь природу. Мы делаем одежду из клеенки, экокожи, создаем комбинации. Думаю, что совместно с вами, у нас появятся новые и смелые идеи. Я поделюсь с вами своим опытом, подскажу, научу, как создавать. В дальнейшем у нас с вами получится самая лучшая коллекция, которую мы представим на фэшн-показе, — отметила дизайнер детской одежды, руководитель Школы модельного искусства, куратор «Творческой студии» Наталья Кузнецова.

Стать участником творческого проекта может любой желающий, достигший 14-летнего возраста. Для этого до 26 февраля необходимо отправить заявку со своими контактными данными.

В современном мире важно заменить красоту на доброту. Это новый тренд. Наша задача сегодня познакомится с технологиями, посмотреть, насколько это адаптивно для дизайна среды, что мы можем сделать, какие объекты и предметы. Поэтому я надеюсь на замену красоты на добро, хочу привить молодежи новую эстетику и новую культуру, — пояснила преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Ксения Ларина.
Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме «Народный».Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме «Народный».
Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".
Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".
Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".
Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме "Народный".
Термопресс. Термопресс.
Запайщик.Запайщик.
Дизайнеры Нижнего Тагила в экодоме «Народный».
Фото: tagilcity.ru

На этот раз гостями экоцентра стали студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, Демидовского колледжа и школ №45 и №100.

С детьми мы разрабатываем ткани, правильно учимся располагать элементы. Учу их смотреть композиционно. В экодоме мы будем создавать множество аксессуаров, например, кошельки. Научу делать подборку по цветовой гамме, расскажу, какие материалы можно совмещать между собой. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, — пояснила педагог Международной школы моды и дизайна Екатерина Вышегородцева.

Отметим, все, что будет изготовлено в рамках «Творческой студии» авторы смогут представить на фэшн-показе весной 2024 года.

педагог Международной школы моды и дизайна Екатерина Вышегородцева.педагог Международной школы моды и дизайна Екатерина Вышегородцева.
педагог Международной школы моды и дизайна Екатерина Вышегородцева.
Фото: tagilcity.ru

Организаторы мероприятия также подготовили экспозицию работ победителей конкурса экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года. Представленные одежда и сумки изготовлены из рекламных баннеров, ПВХ-пленки, обрезков натяжных потолков, старых надувных матрасов и даже велосипедных шин.

Я создала сарафан из натяжного потолка, вдохновившись конкурсом по переработке материалов от компании «Рифей». Занимаюсь созданием новых вещей из вторичного сырья. В школе мы подготавливаем костюмы для театральных постановок. Например, недавно создавали коллекцию костюмов из полиэтиленовых пакетов для «Буратино». Занимаясь этим, хочется показать людям насколько важно беречь экологию, — поделилась мнением с TagilCity.ru, одна из победительниц конкурса «АпсСтайл», ученица 8-го класса школы №45 Анастасия Хворостова.
Одна из победительниц конкурса «АпсСтайл», ученица 8-го класса школы №45 Анастасия Хворостова.Одна из победительниц конкурса «АпсСтайл», ученица 8-го класса школы №45 Анастасия Хворостова.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.Коллекция экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года.
Одна из победительниц конкурса «АпсСтайл», ученица 8-го класса школы №45 Анастасия Хворостова.
Фото: tagilcity.ru

Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле работает совсем недавно, однако привлек уже сотни горожан для участия в своих проектах. Только в первый месяц работы здесь успели провести более 50 экологических мероприятий и принять порядка 200 килограммов вторичного сырья. Новый проект даст возможность школьникам и студентам иначе посмотреть на вещи, уже, казалось бы, непригодные для использования, раскрыть себя и присоединиться к рядам модных дизайнеров.

В ходе творческого курса ученики будут встречаться с успешными дизайнерами Нижнего Тагила. Познакомятся с возможностями современного оборудования для работы с полиэтиленом. На занятиях мы будем создавать уникальное нетканое полотно, изучим возможность соединения полиэтилена с другими материалами. Участники проекта смогут за время работы в творческой студии изготовить одежду и аксессуары по своим эскизам, — рассказала руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.Руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, основное предназначение экологической площадки — продвижение общественных и экологических инициатив, а также реализации просветительских проектов для жителей Нижнего Тагила.

Точка притяжения неравнодушных: в Нижнем Тагиле открылся первый экодом
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