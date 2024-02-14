Творческий проект по изготовлению модной одежды представил экодом в Нижнем Тагиле

Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле работает совсем недавно, однако привлек уже сотни горожан для участия в своих проектах. Только в первый месяц работы здесь успели провести более 50 экологических мероприятий и принять порядка 200 килограммов вторичного сырья. Новый проект даст возможность школьникам и студентам иначе посмотреть на вещи, уже, казалось бы, непригодные для использования, раскрыть себя и присоединиться к рядам модных дизайнеров.