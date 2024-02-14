Творческий проект по изготовлению модной одежды представил экодом в Нижнем Тагиле

Posted Вчера, 14:32
Published Вчера, 14:32
Modified Вчера, 16:31
Updated Вчера, 16:31
Новый проект многофункционального экологического центра направлен на творческое переосмысление утративших свою актуальность вещей. Любые предметы обихода могут послужить основой для создания удивительных и функциональных изделий будь то одежда, интерьерные украшения или различные аксессуары. Участников мероприятия ждут обучающие мастер-классы с успешными дизайнерами Нижнего Тагила.
Здесь мы видим, что ребята дают жизнь старым вещам, создают вполне современные, классные, интересные изделия. Я являюсь корсетным мастером и могу сказать, что эти изделия также можно изготовить из вторичного сырья. Хочу отметить, что дизайнеры умеют соединять несовместимые между собой материалы. Например, пластик хорошо сочетается с кружевом или стразами, — рассказала одна из кураторов нового проекта кутюрье Арина Шарапова.
Отметим, одна из работ мастера — корсет, сшитый из винтажного бархата, возраст которого более 60 лет.
Главными инструментами студии станут термопресс и запайщик. При помощи этого оборудования из пластика или других материалов получится создать крепкое многослойное полотно и соединить изделия одним красивым швом.
Мое направление в дизайнерской одежде — экоколлекции. Первую мы создали 6 лет назад, она была направлена против убийства животных. Основной посыл — беречь природу. Мы делаем одежду из клеенки, экокожи, создаем комбинации. Думаю, что совместно с вами, у нас появятся новые и смелые идеи. Я поделюсь с вами своим опытом, подскажу, научу, как создавать. В дальнейшем у нас с вами получится самая лучшая коллекция, которую мы представим на фэшн-показе, — отметила дизайнер детской одежды, руководитель Школы модельного искусства, куратор «Творческой студии» Наталья Кузнецова.
Стать участником творческого проекта может любой желающий, достигший 14-летнего возраста. Для этого до 26 февраля необходимо отправить заявку со своими контактными данными.
В современном мире важно заменить красоту на доброту. Это новый тренд. Наша задача сегодня познакомится с технологиями, посмотреть, насколько это адаптивно для дизайна среды, что мы можем сделать, какие объекты и предметы. Поэтому я надеюсь на замену красоты на добро, хочу привить молодежи новую эстетику и новую культуру, — пояснила преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Ксения Ларина.
На этот раз гостями экоцентра стали студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна, Демидовского колледжа и школ №45 и №100.
С детьми мы разрабатываем ткани, правильно учимся располагать элементы. Учу их смотреть композиционно. В экодоме мы будем создавать множество аксессуаров, например, кошельки. Научу делать подборку по цветовой гамме, расскажу, какие материалы можно совмещать между собой. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, — пояснила педагог Международной школы моды и дизайна Екатерина Вышегородцева.
Отметим, все, что будет изготовлено в рамках «Творческой студии» авторы смогут представить на фэшн-показе весной 2024 года.
Организаторы мероприятия также подготовили экспозицию работ победителей конкурса экологического мерча «АпсСтайл» 2023 года. Представленные одежда и сумки изготовлены из рекламных баннеров, ПВХ-пленки, обрезков натяжных потолков, старых надувных матрасов и даже велосипедных шин.
Я создала сарафан из натяжного потолка, вдохновившись конкурсом по переработке материалов от компании «Рифей». Занимаюсь созданием новых вещей из вторичного сырья. В школе мы подготавливаем костюмы для театральных постановок. Например, недавно создавали коллекцию костюмов из полиэтиленовых пакетов для «Буратино». Занимаясь этим, хочется показать людям насколько важно беречь экологию, — поделилась мнением с TagilCity.ru, одна из победительниц конкурса «АпсСтайл», ученица 8-го класса школы №45 Анастасия Хворостова.
Экодом «Народный» в Нижнем Тагиле работает совсем недавно, однако привлек уже сотни горожан для участия в своих проектах. Только в первый месяц работы здесь успели провести более 50 экологических мероприятий и принять порядка 200 килограммов вторичного сырья. Новый проект даст возможность школьникам и студентам иначе посмотреть на вещи, уже, казалось бы, непригодные для использования, раскрыть себя и присоединиться к рядам модных дизайнеров.
В ходе творческого курса ученики будут встречаться с успешными дизайнерами Нижнего Тагила. Познакомятся с возможностями современного оборудования для работы с полиэтиленом. На занятиях мы будем создавать уникальное нетканое полотно, изучим возможность соединения полиэтилена с другими материалами. Участники проекта смогут за время работы в творческой студии изготовить одежду и аксессуары по своим эскизам, — рассказала руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Напомним, основное предназначение экологической площадки — продвижение общественных и экологических инициатив, а также реализации просветительских проектов для жителей Нижнего Тагила.