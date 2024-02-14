Учительница в Екатеринбурге бросила тетрадью в учеников

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Мама одного из школьников рассказала, что семиклассники готовились к началу урока. Один из мальчиков сел не за свою парту, предположительно, это и вывело учительницу из себя. Она забрала у него тетрадь и бросила ее в других учеников, пишет Ура.ру.
Что стало точной причиной инцидента — неизвестно. При этом, по словам родителей, педагог неоднократно проявляла агрессию. Также она может кричать и обозвать учеников тупыми. Родители жаловались на нее администрации школы, но безрезультатно.
В мэрии отметили, что учительница работает в школе более 14 лет, обращений по поводу нее и жалоб не поступало. По факту инцидента будет проведена проверка.
Напомним, 16 января 2024 года в школе Свердловской области учительница 27 раз уколола ладонь ученика циркулем после того, как он случайно поранил одноклассницу.