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Учительница в Екатеринбурга выхватила тетрадь у ученика и бросила ее в класс

Учительница в Екатеринбурге бросила тетрадью в учеников

14 февраля 2024, 09:55
Фото: Midjourney

Учительница в Екатеринбурга выхватила тетрадь у ученика и бросила ее в класс

В Екатеринбурге преподаватель английского языка в школе №61 забрала тетрадь у одного из учеников и кинула ее в класс.

Мама одного из школьников рассказала, что семиклассники готовились к началу урока. Один из мальчиков сел не за свою парту, предположительно, это и вывело учительницу из себя. Она забрала у него тетрадь и бросила ее в других учеников, пишет Ура.ру.

Видео: Ура.ру

Что стало точной причиной инцидента — неизвестно. При этом, по словам родителей, педагог неоднократно проявляла агрессию. Также она может кричать и обозвать учеников тупыми. Родители жаловались на нее администрации школы, но безрезультатно.

В мэрии отметили, что учительница работает в школе более 14 лет, обращений по поводу нее и жалоб не поступало. По факту инцидента будет проведена проверка.

Напомним, 16 января 2024 года в школе Свердловской области учительница 27 раз уколола ладонь ученика циркулем после того, как он случайно поранил одноклассницу.

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