Уральская актриса получила «порно-Оскар»

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
Также победа досталась Bunni Black. В финале у актрис была ничья. Сама Sweetie Fox писала в соцсетях, что является номинанткой на награду. Это первая такая победа в ее карьере.
AVN Awards является наградой американского журнала AVN. Она вручается за достижения в создании порнофильмов. Впервые церемония награждения состоялась в 1984 году. теперь мероприятие проводится ежегодно.
Напомним, ранее Sweetie Fox стала лидером рейтинга известных моделей PornHub.