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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

Актриса из Екатеринбурга получила «порно-Оскар»

Уральская актриса получила «порно-Оскар»

14 февраля 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney

Актриса из Екатеринбурга получила «порно-Оскар»

Актриса из Екатеринбурга Sweetie Fox получила «порно-Оскар». Она стала победительницей в премии AVN Awards в номинации «Любимые косплеерши». Определялись победители при помощи голосования.

Также победа досталась Bunni Black. В финале у актрис была ничья. Сама Sweetie Fox писала в соцсетях, что является номинанткой на награду. Это первая такая победа в ее карьере.

AVN Awards является наградой американского журнала AVN. Она вручается за достижения в создании порнофильмов. Впервые церемония награждения состоялась в 1984 году. теперь мероприятие проводится ежегодно.

Напомним, ранее Sweetie Fox стала лидером рейтинга известных моделей PornHub.

#Общество#Награда#Победа#Актриса#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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