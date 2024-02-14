Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил

Posted 14 февраля 2024, 13:46
Published 14 февраля 2024, 13:46
Modified 14 февраля 2024, 14:45
Updated 14 февраля 2024, 14:45
Превышения фиксировались практически ежедневно, начиная с 6 февраля. Речь идет о результатах замеров качества воздуха, проводимых редакцией TagilCity.ru при помощи газоанализатора «Геолан-1П», а также о данных, регистрируемых на стационарных постах «Уральского УГМС».
Перед приездом президента Владимира Путина в Нижний Тагил в Свердловской области спустя неделю регулярных выбросов объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.
Главным загрязнителем в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. Также в их числе ВГОК, УВЗ, «Уралхимпласт» и химзавод «Планта».