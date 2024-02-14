Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил

6 февраля в Нижнем Тагиле был превышен оксид азота и сероводород (УГМС).

7 февраля в городе зашкалил формальдегид (УГМС). При этом в воздухе присутствовали диоксид азота и диоксид серы (TagilCity.ru).

8 февраля нормативы превысил сероводород (УГМС). Не обошлось без наличия в воздухе диоксида азота (TagilCity.ru).

9 февраля также в воздухе присутствовал диоксид азота, но не превышал разовую ПДК (TagilCity.ru).

10 февраля в Нижнем Тагиле дважды был превышен формальдегид , и оба раза на Сухоложском поселке.

11 февраля , в воскресенье, превышений зафиксировано не было.

12 февраля вновь в воздухе обнаружили превышение формальдегида (УГМС) и диоксида азота (TagilCity.ru). Также в воздухе содержался диоксид серы без превышения.