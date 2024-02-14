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Posted Вчера, 13:46

Published Вчера, 13:46

Modified Вчера, 14:45

Updated Вчера, 14:45

В Нижнем Тагиле выбросы превышают норму больше недели перед приездом Путина

Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил

14 февраля 2024, 13:46
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле выбросы превышают норму больше недели перед приездом Путина

В течение недели перед ожидаемым приездом президента РФ Владимира Путина в Нижнем Тагиле горожане дышали выбросами с предприятий. Показатели зашкаливали почти ежедневно. Подробнее в материале TagilCity.ru.

Превышения фиксировались практически ежедневно, начиная с 6 февраля. Речь идет о результатах замеров качества воздуха, проводимых редакцией TagilCity.ru при помощи газоанализатора «Геолан-1П», а также о данных, регистрируемых на стационарных постах «Уральского УГМС».

  • 6 февраля в Нижнем Тагиле был превышен оксид азота и сероводород (УГМС).
  • 7 февраля в городе зашкалил формальдегид (УГМС). При этом в воздухе присутствовали диоксид азота и диоксид серы (TagilCity.ru).
  • 8 февраля нормативы превысил сероводород (УГМС). Не обошлось без наличия в воздухе диоксида азота (TagilCity.ru).
  • 9 февраля также в воздухе присутствовал диоксид азота, но не превышал разовую ПДК (TagilCity.ru).
  • 10 февраля в Нижнем Тагиле дважды был превышен формальдегид, и оба раза на Сухоложском поселке.
  • 11 февраля, в воскресенье, превышений зафиксировано не было.
  • 12 февраля вновь в воздухе обнаружили превышение формальдегида (УГМС) и диоксида азота (TagilCity.ru). Также в воздухе содержался диоксид серы без превышения.
  • 13 февраля вновь превысил нормативы диоксид азота, а также в воздухе содержался диоксид серы (TagilCity.ru).
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Перед приездом президента Владимира Путина в Нижний Тагил в Свердловской области спустя неделю регулярных выбросов объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.

Главным загрязнителем в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК. Также в их числе ВГОК, УВЗ, «Уралхимпласт» и химзавод «Планта».

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