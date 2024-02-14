В Екатеринбурге стало меньше преступлений

Там отметили, что в городе зафиксировано 16 тысяч преступлений. При этом население достигает 1,5 миллиона человек. Всего на тысячу преступлений меньше зафиксировано в Тюмени. Однако там население почти в два раза меньше и составляет 855 тысяч человек.