В Екатеринбурге стало меньше преступлений

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В 2023 году общественный порядок в Екатеринбурге обеспечивали 22,5 тысячи полицейских, сообщили в департаменте информполитики.
Там отметили, что в городе зафиксировано 16 тысяч преступлений. При этом население достигает 1,5 миллиона человек. Всего на тысячу преступлений меньше зафиксировано в Тюмени. Однако там население почти в два раза меньше и составляет 855 тысяч человек.
Кроме того, в столице Свердловской области раскрываемость наиболее опасных преступлений подбирается к 100%. Особенно много внимания уделяется профилактике преступлений. За счет этого подростки стали совершать на 22% меньше преступлений.
Напомним, уровень преступности снизился и в Нижнем Тагиле. Так, за 2023 год зафиксировано на 5,4% преступлений меньше, чем в 2022 году. Также выросла в городе и раскрываемость преступлений.