tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Преступность в Екатеринбурге снизилась на 12%

В Екатеринбурге стало меньше преступлений

14 февраля 2024, 04:25
Фото: 1MI

Преступность в Екатеринбурге снизилась на 12%

В Екатеринбурге за последние 5 лет преступность снизилась на 12%. По данному показателю город опережает Челябинск, Курган и Тюмень.

В 2023 году общественный порядок в Екатеринбурге обеспечивали 22,5 тысячи полицейских, сообщили в департаменте информполитики.

Там отметили, что в городе зафиксировано 16 тысяч преступлений. При этом население достигает 1,5 миллиона человек. Всего на тысячу преступлений меньше зафиксировано в Тюмени. Однако там население почти в два раза меньше и составляет 855 тысяч человек.

Кроме того, в столице Свердловской области раскрываемость наиболее опасных преступлений подбирается к 100%. Особенно много внимания уделяется профилактике преступлений. За счет этого подростки стали совершать на 22% меньше преступлений.

Напомним, уровень преступности снизился и в Нижнем Тагиле. Так, за 2023 год зафиксировано на 5,4% преступлений меньше, чем в 2022 году. Также выросла в городе и раскрываемость преступлений.

#Свердловская область#Полиция#Статистика#Криминал#Преступление#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:39
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Вчера, 08:09
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
Вчера, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Вчера, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Вчера, 04:00