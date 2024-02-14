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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге и скрылся

В Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и скрылся

14 февраля 2024, 07:24
Фото: ГИБДД Свердловской области

Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге и скрылся

В Екатеринбурге автомобилист сбил пешехода и покинул место аварии. Мужчина, которому 50 лет, скончался на месте ЧП.

Все это произошло в 4 утра 14 февраля напротив дома №6 ул. Эстонская. Предварительно известно, что сбила мужчину машина на перекрестке. Водитель был на белом автомобиле. Об этом сообщили в ГИБДД.

Стражи порядка сейчас ищут скрывшегося водителя. Всех тех, кто видел эту аварию, просят рассказать подробности в полицию.

Ранее сообщалось, что водитель-новичок сбил ребенка на дороге в Екатеринбурге. Мальчику 12 лет. Его сбил 24-летний водитель, который имеет стаж вождения один год.

Появилось видео, как водитель такси насмерть сбил курьера-велосипедиста
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