В Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и скрылся

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Все это произошло в 4 утра 14 февраля напротив дома №6 ул. Эстонская. Предварительно известно, что сбила мужчину машина на перекрестке. Водитель был на белом автомобиле. Об этом сообщили в ГИБДД.
Стражи порядка сейчас ищут скрывшегося водителя. Всех тех, кто видел эту аварию, просят рассказать подробности в полицию.
Ранее сообщалось, что водитель-новичок сбил ребенка на дороге в Екатеринбурге. Мальчику 12 лет. Его сбил 24-летний водитель, который имеет стаж вождения один год.