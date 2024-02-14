tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Первая мойка цистерн для химсоставов заработала в Свердловской области

В Нижнем Тагиле появилась мойка для химсоставов

14 февраля 2024, 06:11
Фото: Департамент информполитики

Первая мойка цистерн для химсоставов заработала в Свердловской области

Первая в Свердловской области мойка цистерн для химсоставов заработала в Нижнем Тагиле. Там планируется проводить обработку танк-контейнеров, ж/д вагонов-цистерн и автомобильных цистерн.

По данным департамента информполитики региона, чтобы очистить от всего лишнего автоцистерну, потребуется всего 15 минут. Моющее средство при помощи системы подается в специальную тару. Затем под давлением осуществляется обработка емкости изнутри. В завершение проводится пропаривание или сушка цистерны и она готовится для принятия следующего груза.

По словам гендиректора химпарка «Тагил» Игоря Гердта, на мойке имеется технология разделения смывов. Все, что нельзя обезвредить, сливают в закрытую емкость. Потом спецкомпания проводит утилизацию.

Реконструкция велась в течение двух лет. Стоимость работ составила 221 миллион рублей.

Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Промышленность#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Мойка
Подпишитесь
Уже на днях: приезд Владимира Путина ожидают в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:39
Второй день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзале
Вчера, 08:09
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
Вчера, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Вчера, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Вчера, 04:00