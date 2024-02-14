В Нижнем Тагиле появилась мойка для химсоставов

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
По данным департамента информполитики региона, чтобы очистить от всего лишнего автоцистерну, потребуется всего 15 минут. Моющее средство при помощи системы подается в специальную тару. Затем под давлением осуществляется обработка емкости изнутри. В завершение проводится пропаривание или сушка цистерны и она готовится для принятия следующего груза.
По словам гендиректора химпарка «Тагил» Игоря Гердта, на мойке имеется технология разделения смывов. Все, что нельзя обезвредить, сливают в закрытую емкость. Потом спецкомпания проводит утилизацию.
Реконструкция велась в течение двух лет. Стоимость работ составила 221 миллион рублей.