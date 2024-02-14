В Нижнем Тагиле появилась мойка для химсоставов

По данным департамента информполитики региона, чтобы очистить от всего лишнего автоцистерну, потребуется всего 15 минут. Моющее средство при помощи системы подается в специальную тару. Затем под давлением осуществляется обработка емкости изнутри. В завершение проводится пропаривание или сушка цистерны и она готовится для принятия следующего груза.