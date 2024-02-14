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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:34

Памятник подносу установят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появится памятник подносу

14 февраля 2024, 13:16
Фото: Администрация Нижнего Тагила

Памятник подносу установят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продемонстрировали идеи памятника уральскому лаковому подносу. Были выбраны самые необычные задумки.

В общей сложности за три месяца поступило 10 вариантов арт-объекта. Лучшим был назван проект архитектора Татьяны Агаларовой, сообщили в администрации.

Первой установить памятник символу города — подносу, пришла в голову 11-летней Алине Новиковой. Эта идея посетила ее во время прогулки с семьей по парку.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Мама ребенка, Элеонора Новикова, решила воплотить желание дочки в жизнь. Глава города Владислав Пинаев поддержал предложение.

Был организован конкурс. Жюри оценило 10 заявок. Победил эскиз Татьяны Агаларовой. Идея о том, каким должен быть поднос, озарила ее быстро.

Арт-объект будет создан из разнообразных материалов: черного мрамора, малахита, бронзы. Татьяна предложила и места для размещения памятника. Это в том числе центральный парк имени Бондина.

Ранее сообщалось, что мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке.

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