В Нижнем Тагиле появится памятник подносу

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В общей сложности за три месяца поступило 10 вариантов арт-объекта. Лучшим был назван проект архитектора Татьяны Агаларовой, сообщили в администрации.
Первой установить памятник символу города — подносу, пришла в голову 11-летней Алине Новиковой. Эта идея посетила ее во время прогулки с семьей по парку.
Мама ребенка, Элеонора Новикова, решила воплотить желание дочки в жизнь. Глава города Владислав Пинаев поддержал предложение.
Был организован конкурс. Жюри оценило 10 заявок. Победил эскиз Татьяны Агаларовой. Идея о том, каким должен быть поднос, озарила ее быстро.
Арт-объект будет создан из разнообразных материалов: черного мрамора, малахита, бронзы. Татьяна предложила и места для размещения памятника. Это в том числе центральный парк имени Бондина.
Ранее сообщалось, что мастера из Нижнего Тагила стали лучшими на всероссийской выставке.