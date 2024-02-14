В СИЗО отправлен задержанный директор «Водоканала» в Первоуральске

Адвокат Матафонова сказал, что в документации нет никакой конкретики. Также, на его взгляд, «там все надумано». Поэтому Сергея просят отправить под домашний арест на время разбирательств. Тем не менее, в СИЗО мужчине предстоит пробыть до 13 апреля.