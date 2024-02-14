tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Первоуральске в СИЗО отправлен директор «Водоканала»

В СИЗО отправлен задержанный директор «Водоканала» в Первоуральске

14 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI

В Первоуральске в СИЗО отправлен директор «Водоканала»

Врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска Сергея Матафонова отправили в СИЗО. Его подозревают во взяточничестве.

Такого рода преступления относятся к особо тяжким. Согласно материалам дела, Матафонов способен надавить на свидетелей. Эти люди указывают на него как на виновника.

Адвокат Матафонова сказал, что в документации нет никакой конкретики. Также, на его взгляд, «там все надумано». Поэтому Сергея просят отправить под домашний арест на время разбирательств. Тем не менее, в СИЗО мужчине предстоит пробыть до 13 апреля.

Напомним, что начальник был задержан 12 февраля на заседании с коллегами. Он проходит в деле о получении взятки на 250 тысяч. В Первоуральске уже назначен новый руководитель «Водоканала».

В Первоуральске задержан новый глава «Водоканала»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каменске-Уральском ушел из жизни гендиректор «Водоканала КУ» Андрей АнчуговМэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» из-за жалоб горожан
#Происшествия#Преступление#СИЗО#Первоуральский городской округ#Адвокат#Взяточничество#Домашний арест#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
Сегодня, 13:46
Сливают в поле? Агрокомплекс под Нижним Тагилом установил пульпопровод с территории
Сегодня, 14:00
Педагоги vs ученики. В школе №30 в Нижнем Тагиле прошел пельмень-батл
Вчера, 16:38
Стали известны перекрытия улиц в Нижнем Тагиле в день прибытия Владимира Путина
Вчера, 14:40
Выплаты семьям с детьми в Свердловской области в 2024 году
12 февраля, 05:46
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
Вчера, 04:00