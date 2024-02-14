В СИЗО отправлен задержанный директор «Водоканала» в Первоуральске

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Такого рода преступления относятся к особо тяжким. Согласно материалам дела, Матафонов способен надавить на свидетелей. Эти люди указывают на него как на виновника.
Адвокат Матафонова сказал, что в документации нет никакой конкретики. Также, на его взгляд, «там все надумано». Поэтому Сергея просят отправить под домашний арест на время разбирательств. Тем не менее, в СИЗО мужчине предстоит пробыть до 13 апреля.
Напомним, что начальник был задержан 12 февраля на заседании с коллегами. Он проходит в деле о получении взятки на 250 тысяч. В Первоуральске уже назначен новый руководитель «Водоканала».