В Свердловской области умер Герой Советского Союза Валерий Востротин

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Валерий Востротин был генералом-полковником, пишет «ФедералПресс». Отмечается, что военный умер в начале этой недели на даче за городом. Скоро мужчине должно было исполниться 72 года.
Известно, что Востротин появился на свет в небольшом городке под Челябинском. Он окончил военное училище. В 1979 году поехал в Афганистан в качестве военного.
В 1988 году он удостоился звания Героя СССР. После он был замминистра России по вопросам, касающихся гражданской обороны.
Ранее в Екатеринбурге умер военный фотокорреспондент.