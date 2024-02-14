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Updated Сегодня, 12:54

Герой СССР скончался в Свердловской области

В Свердловской области умер Герой Советского Союза Валерий Востротин

14 февраля 2024, 12:52
Фото: 1MI

Герой СССР скончался в Свердловской области

В Свердловской области не стало Героя Советского союза Валерия Востротина. Ему был 71 год.

Валерий Востротин был генералом-полковником, пишет «ФедералПресс». Отмечается, что военный умер в начале этой недели на даче за городом. Скоро мужчине должно было исполниться 72 года.

Известно, что Востротин появился на свет в небольшом городке под Челябинском. Он окончил военное училище. В 1979 году поехал в Афганистан в качестве военного.

В 1988 году он удостоился звания Героя СССР. После он был замминистра России по вопросам, касающихся гражданской обороны.

Ранее в Екатеринбурге умер военный фотокорреспондент.

В Екатеринбурге умер профессор УГМУ Георгий Липатов
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#Происшествия#Свердловская область#Челябинская область#Герой#Дача#Афганистан#Военный#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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