В свердловской школе учитель 27 раз уколола ребенка циркулем в воспитательных целях

Мальчик учится во втором классе. Он поссорился с девочкой и во время конфликта случайно поцарапал ей руку. Когда урок начался, то учитель вывела мальчика из-за парты. Она крепко взяла его за руку и стала колоть ладонь циркулем. При этом она спрашивала нравится ли ему это, пишет Е1 со ссылкой на папу мальчика.