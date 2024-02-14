В свердловской школе учитель 27 раз уколола ребенка циркулем в воспитательных целях

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
Мальчик учится во втором классе. Он поссорился с девочкой и во время конфликта случайно поцарапал ей руку. Когда урок начался, то учитель вывела мальчика из-за парты. Она крепко взяла его за руку и стала колоть ладонь циркулем. При этом она спрашивала нравится ли ему это, пишет Е1 со ссылкой на папу мальчика.
Отец утверждает, что насчитал 27 уколов. Когда папа увидел ранки, то сразу отправился с ребенком в травмпункт, где ему все обработали и сделали повязку. Также информация была передана в ОВД Асбеста.
Учитель связалась с отцом ребенка и объяснила, что поступила эмоционально. При этом в дневнике она написала, что поведение у мальчика неудовлетворительное и он нарушил правила пользования циркулем.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сообщение было зарегистрировано. Сотрудники ПДН провели опрос должностных лиц и очевидцев. На преподавателя уже запрошена характеристика. Пока ведется проверка.
Кроме того, в школе стартовала служебная проверка, но ее приостановили, так как педагог ушла на больничный.
В отделе образования Малышевского городского округа рассказали, что мальчик уже вышел в школу и продолжает учится. Про учителя там заявили, что ранее агрессии она не проявляла.
Напомним, ранее учитель в коррекционной школе Новоуральска несколько раз ударил девочку с ОВЗ. Она упала со стула. В результате было возбуждено уголовное дело, а учитель незамедлительно уволен.