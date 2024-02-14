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В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» задержаны вылеты двух рейсов

В Уфу и Сургут попадут позже: в аэропорту Екатеринбурга задерживаются два рейса

14 февраля 2024, 15:13
Фото: 1MI

В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» задержаны вылеты двух рейсов

Рейсы пассажирских самолетов в Уфу и Сургут откладываются по причине позднего прилета бортов в Екатеринбруг.

Сразу два рейса были отложены в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в среду, 14 февраля, проинформировала Уральская транспортная прокуратура.

Речь идет о бортах, которые должны были отправиться в Уфу и Сургут. Причина задержки вылета — позднее прибытие воздушных судов в «Кольцово». Речь идет о рейсах, выполняемых компанией Utair.

Лайнерв Уфу должен был отправиться по маршруту в 19 часов. Тем же пассажирам, которые летят в Сургут, придется еще подождать. Самолет вылетит этой ночью, точное время не сообщается.

Ранее туристы из Екатеринбурга улетели в тропики на Гоа без багажа и в зимней одежде.

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#Общество#Пассажиры#Задержка#Аэропорт «Кольцово»#Полет#Задержка вылета#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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