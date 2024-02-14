В Уфу и Сургут попадут позже: в аэропорту Екатеринбурга задерживаются два рейса

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Сразу два рейса были отложены в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» в среду, 14 февраля, проинформировала Уральская транспортная прокуратура.
Речь идет о бортах, которые должны были отправиться в Уфу и Сургут. Причина задержки вылета — позднее прибытие воздушных судов в «Кольцово». Речь идет о рейсах, выполняемых компанией Utair.
Лайнерв Уфу должен был отправиться по маршруту в 19 часов. Тем же пассажирам, которые летят в Сургут, придется еще подождать. Самолет вылетит этой ночью, точное время не сообщается.
Ранее туристы из Екатеринбурга улетели в тропики на Гоа без багажа и в зимней одежде.