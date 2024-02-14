Водитель искалечил собаку и бросил ее умирать в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Неравнодушные прохожие спасли пса. Один из них — житель Иван. Он донес собаку до машины и намеревался отвезти ее к ветеринару, но тут же к делу подключились волонтеры. Они взяли лечение и присмотр за животным на себя, пишет Е1.
Они отвезли пса в больницу, где ему сделали операцию. Сколько он пролежал на той дороге, неизвестно. На настоящий момент у животного сохранена чувствительность лап. Шансы на выздоровление у собаки хорошие.
Псу уже дали кличку — Евраз. Сейчас он чувствует себя лучше. Отмечается, что операция оказалась дорогостоящей, поэтому сейчас волонтеры собирают средства, чтобы ее оплатить.
Ранее другой водитель сбил собаку в Нижнем Тагиле и скрылся. Случайный прохожий спас пса. Животное оказалось домашним.