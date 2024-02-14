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Водитель сбил пса в Екатеринбурге и уехал

Водитель искалечил собаку и бросил ее умирать в Екатеринбурге

14 февраля 2024, 07:55
Фото: Благотворительный фонд «Зоозащита»

Водитель сбил пса в Екатеринбурге и уехал

В Екатеринбурге около стелы «Европа-Азия» водитель сбил собаку и покинул место ДТП. У пса перелом позвоночника.

Неравнодушные прохожие спасли пса. Один из них — житель Иван. Он донес собаку до машины и намеревался отвезти ее к ветеринару, но тут же к делу подключились волонтеры. Они взяли лечение и присмотр за животным на себя, пишет Е1.

Они отвезли пса в больницу, где ему сделали операцию. Сколько он пролежал на той дороге, неизвестно. На настоящий момент у животного сохранена чувствительность лап. Шансы на выздоровление у собаки хорошие.

Псу уже дали кличку — Евраз. Сейчас он чувствует себя лучше. Отмечается, что операция оказалась дорогостоящей, поэтому сейчас волонтеры собирают средства, чтобы ее оплатить.

Ранее другой водитель сбил собаку в Нижнем Тагиле и скрылся. Случайный прохожий спас пса. Животное оказалось домашним.

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#Происшествия#ДТП#Ветеринар#Волонтеры#Собака#Позвоночник#18+#Екатеринбург#Пес#Дарья Сорокина
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